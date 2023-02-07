Війна вимагає відповіді: хто у всьому винен

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20 липня 1914 року російський імператор Микола II урочисто проголосив маніфест про вступ Російської імперії у війну з Німеччиною. Народ плакав і тріумфував, бухав і записувався в армію. Патріотичний підйом був загальним та жахливим.

2 березня 1917 року імператор Микола II внаслідок війни зрікся престолу. У столиці не вистачало хліба, війська відмовлялися воювати, еліти хотіли змін, народ бунтував…

4 жовтня 1914 року у всіх німецьких газетах був опублікований Маніфест дев'яноста трьох німецьких інтелектуалів на захист дій Німеччини у війні, що починається. Документ вихваляв миролюбність німецького кайзера Вільгельма II, прославляв шляхетність німецьких солдатів і піддав анафемі ворогів Німеччини. Націоналістична шизофренія зашкалювала.

9 листопада 1918 року німецький рейхсканцлер Максиміліан Баденський оголосив про зречення кайзера від престолу, внаслідок чого Вільгельм утік до Нідерландів і попросив там політичного притулку. Німецький фронт розвалився, у країні вирувала революція.

Прикладів можна навести десятки й сотні, суть одна: спершу ми їх любимо й обожнюємо, потім, коли благородні мотиви війни розбиваються об рифи нечуваної корупції та розпутінського свавілля, починається переоцінка можновладців: кожного зважують та вимірюють, кожне вимовлене слово піддається скрупульозному аналізу, всяку дію розглядають крізь мікроскоп упередженості.

Це як у старі добрі мирні часи, коли в рік на дорогах гинули якихось дві-три тисячі людей всього-на-всього, але раптом одна жахлива, кривава ДТП з купою жертв змушувала всіх зупинитися і задуматися: а якого біса у нас не дотримуються правил дорожнього руху?.. що роблять даішники, крім сидіння в кущах?.. чому на дорогах немає розмітки?.. чому не працюють світлофори?.. і чим, чорт забирай, займається наша богом обрана влада?..

І справді: чому не закуповуються вкрай необхідні весільні дрони? Чому у військах не вистачає мінометів та мін до них, а ми вже випрошуємо винищувачі? Чому в армію гребуть усіх поспіль як покарання, а діти можновладців не просихають у Куршевелі? Чому чиновники купаються в грошах, а військовим обрізають зарплатню? Хто нарешті винен у тому, що країна виявилася не готовою до війни? І хто покараний?

Незручних питань з кожним днем буде більше й більше. Чим більше буде смертей — тим більше буде питань до влади, політиків, чиновників, генералів, розпорядників волонтерських фондів, журналістів національного телерадіомарафону. До всіх. Страшна війна потребує чітких та однозначних відповідей. Не вечірніх сеансів психотерапії, а правдивих слів. Не перестановки ліжок у борделі, а розстрілів. Не любові до друзів, а ненависті до ворогів.

І, до речі, навіть Черчилля наприкінці війни на виборах прокатали. А нам ще треба дожити до кінця.

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