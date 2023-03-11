Росіяни оточують Бахмут: як утримати місто і не повторити катастрофу Дебальцевого

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Ставка Верховного головнокомандувача вирішила продовжити оборону Бахмута. Серед учасників Ставки були генерали, які керували обороною Дебальцевого, тобто, як ми припускаємо, зробили висновки з того досвіду, тому їхні рішення щодо оборони Бахмута повністю відповідатимуть реальній обстановці, бо треба вчитися на власних помилках, чи не так?

Виходячи з рішення Ставки, очікую:

1. До Бахмуту приїде хтось із генералів або полковників для розгортання командного пункту з метою єдиного управління всіма військами в місті виходячи з реальної обстановки, а не паперової карти десь у високих штабах, бо питання швидкості рішень та взаємодії у такій обстановці є ключовим. Війська повинні утримувати позиції, які реально дозволяють наносити втрати ворогові, це на карті ніхто не побачить. Управління по карті поза містом за таких умов і без урахування реальної бойової чисельності військ — це безвідповідально.

2. Командування у місті має забезпечити єдину ситуаційну обізнаність усіх підрозділів, щоб розуміти у такій складній обстановці, де позиції своїх та ворожих військ, які зони у місті під обстрілом з висот та вулиць, які контролює противник. Має бути зв'язок між усіма підрозділами, взаємодія — це головне, щоб уникнути вогню по своїх у таких умовах. Якщо цього не зробити, будуть невиправдані втрати.

3. Наступ із півночі на оточення міста має бути зупинено, це можна зробити виключно за рахунок застосування боєздатних резервів. Тобто не відправляти когось кудись по карті, як це було в Дебальцевому, а особисто проконтролювати розгортання, допомогти організувати цілодобову розвідку, окопатися. На південь від Бахмута вдалося організувати, там фронт тримається.

4. Надати боєприпаси для ураження хоча б групових цілей.

5. Інженерна техніка має забезпечити доступність кількох шляхів сполучення, до яких ще не дійшов противник, оскільки основна траса прострілюється. А полями колісна техніка сама не проїде.

6. Вся бойова техніка у місті має бути забезпечена запасними частинами, мають бути створені мобільні ремонтні підрозділи, які допоможуть перевірці боєздатності техніки, оскільки в умовах оточення ворогом ніхто возитися з технікою не буде і часу чекати на підвезення запчастин теж не буде. Давайте не повторювати помилки Дебальцевого, коли через безвідповідальність командування через незначні несправності та технічну неготовність довелося кидати значну кількість техніки.

7. У складній бойовій обстановці військовослужбовцям не потрібні заспокійливі добрі новини, мотивація у наших солдатів і така достатня. Потрібна правда про обстановку, реалістичні завдання, особиста присутність командирів, відповідальність за життя людей, яка повинна визначатися в постійному інформуванні та постійних чітких наказах.

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