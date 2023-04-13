Башти Кремля одна одну не чують. Як дипломати та військові Путіна у концепціях заплуталися

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ЦІНА ШАРАХАННЯ КРЕМЛЯ

Поява тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) у Білорусі показує, що у Кремлі права рука (російська дипломатія) не знає, що робить ліва рука (генералітет). Права рука у новій "Концепції зовнішньої політики" намагається посварити США та Європу, будь-якими шляхами відірвати Європу, насамперед Францію та Німеччину, від американського контролю. А ліва рука Кремля (військові) несподівано розміщує ядерні ракети (ТЯЗ), спрямовані на Берлін, Варшаву та Париж.

Така хаотична політика Кремля відкриває перед США та НАТО перспективи ще більшого залучення країн Європи до російсько-української війни, бо перемога України дозволить НАТО розмістити свої ТЯЗ не лише у Прибалтиці та Фінляндії, а й на відновленому 1991 році українсько-російському кордоні. Поява натовських ракет у звільненій Україні робить столицю РФ — Москву не менш вразливим містом, ніж Санкт-Петербург.

Після поразки Москва стане вразливим для НАТО містом Фото: kremlin.ru

Більше того, хаотичні та різкі рішення Кремля щодо розповзання її ТЯЗ за межі Росії створює для США та НАТО спокусливий привід розміщення своїх ТЯЗ на Тайвані, що різко ускладнить військово-стратегічну ситуацію Китаю.

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