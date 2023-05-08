Україна відкрила другий фронт. Як населення країни-агресора несподівано побачило війну біля свого дому

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УКРАЇНА ВІДКРИЛА ДРУГИЙ ФРОНТ ВІЙНИ

Досі нам доводилося захищати свою землю від російських ракетних атак І дронів на всій території України: від Харкова до Львова. Тепер же ЗСУ мають можливість перенести свої спеціальні військові операції (українські СВО) на всю європейську частину Росії — від Санкт-Петербурга та Москви до Ростова-на-Дону. Мета цих українських СВО проти путінської Росії — зруйнувати кордон між фронтом і російським тилом. Нам чужого не треба. Україні не потрібна територія Росії. Нам потрібно, щоб унаслідок масованих та інтенсивних дій ЗСУ мешканці міст європейської частини Росії на собі відчули жахи війни. Підтримка місцевого партизанського руху, стимулювання етнічних, релігійних і соціальних конфліктів у Росії, активна диверсійна діяльність ЗСУ, масовані атаки дронів на військові та політичні об'єкти РФ стають важливими цілями Другого фронту України.

Росіяни все ще вірять пропаганді. Але це скоро минеться.

Зараз більшість населення Росії більше вірить телевізійній пропаганді й нічого не хоче знати про страшну російсько-українську війну, яка для них іде десь там далеко. Навіть агресивна мобілізація 300 тис. молодих чоловіків не змусила росіян змінити своє ставлення до війни. Тепер, коли відбуваються атаки ракет і дронів — навіть на Кремль, росіяни повинні зрозуміти, що на європейській частині Росії вже не залишилося безпечного місця, куди б не дійшла війна.

Так буде зруйновано скрепи, що з'єднують режим особистої влади Путіна з населенням Росії. 20 років громадський договір Путіна з Росією тримався на трьох підставах-скрепах: влада в обмін на стабільність, зростання добробуту й безпека громадян. За це росіяни все пробачали Путіну. Але з 2014 року зникла стабільність Росії, потім із 2022 року, з дня віроломного вторгнення в Україну, міжнародних санкцій і ембарго, став стрімко падати економічний добробут росіян. А 2023 року, після того, як Україна провела низку успішних СВО на території путінської Росії, зникла остання скрепа путінської влади — безпека, до того ж для всіх — від Путіна та його оточення до населення Росії.

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