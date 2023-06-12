Захід зливає Україну: чому українцям потрібно заспокоїти емоції та включити мозок

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Українська кукуха не завжди тримається добре під час війни.

І йдеться не про акулу та Арестовича, який не радіє і хоче, щоб інші не раділи. Мова не про цей кейс. З Арестовичем все зрозуміло. З акулою також. І з реакцією українців та станом нашої кукухи також.

Але є інша тема, яку активно розганяють і на яку активно ведуться українці. Про те, що нас знову зливають, звісно. Дуже популярна стала теза, що жодна країна не надіслала рятівників після підриву ГЕС. А ось українці їздили. І в Туреччину приїхали всі. А в Херсонську область — ніхто.

Ну і висновок, який потім будуть активно використовувати євроскептики, і той самий Арестович — нас усіх зрадили. Захід нас зливає тощо.

До речі, це одна з найпопулярніших тез російської пропаганди.

Так от, чи дійсно ніхто не прислав своїх рятувальників? Так. Але чому? Бо це, бляха, лінія фронту! Це що, так важко усвідомити? Трагедія сталася на лінії фронту. І реально хтось хоче, щоб туди їхали волонтери і рятувальники з інших країн? Ви реально дивуєтесь, чому люди з інших країн не їдуть під російські кулі? Порівнювати ситуацію в Херсоні і, наприклад, землетрус у Туреччині просто фізично неможливо. Там сталося стихійне лихо. І люди відгукнулися. В Україні стався воєнний злочин Путіна. І снаряди Путіна літають над затопленими звірятками і будинками. Якщо ви не бачите різниці, то мені вас шкода.

Це прояв і психологічної втоми від війни, і дикої інфантильності.

Потік БМП Bradley 4 – приклад того, що Захід нам все-таки допомагає

Розмови про те, що нам не допомагають, йдуть на тлі рекордної бюджетної підтримки. Рекордної підтримки зброєю. І навіть на тлі заяв Японії та інших країн про надання фінансової допомоги для боротьби із наслідками скоєного Путіним злочину. Але все рівно люди бідкаються. Люди відключають мозок. І звинувачують Захід замість того, щоб дивитись у бік того, хто дійсно винен.

І так, на Заході є різні голоси. І навіть ті голоси, які поширюють теорію змови. І так, ці голоси лунають голосно і кричать першими. Бо для теорії змови не потрібно багато часу. А для аналізу і ґрунтовних висновків потрібен час. І якщо один популярний прихильник теорії змов поширує для своїх слухачів теорію змови про те, що Україна підірвала дамбу, то це не означає, що Захід нас зливає. Це свідчить лише про те, що той дивак говорить те, що хоче почути його аудиторія. Так само як і Арестович говорить про акулу і росіянина те, що хоче почути його аудиторія. От і все. І такі аудиторії є скрізь. Ніхто не робитиме висновки про українців, подивившись чергове відео Шарія, правда?

Тому ні, Захід нас не зливає. І так, Захід чудово усвідомлює, хто здійснив черговий воєнний злочин і про це заявили всі офіційні особи. І так, нам допомогатимуть грошима для подолання наслідків і потім при відбудові. І ні, ніхто свідомо не буде посилати рятувальників на лінію фронту, де йде війна.

Іноді треба заспокоювати емоції та мислити раціонально. Бо кукуха страждає від війни. Навіть якщо ви цього не усвідомлюєте.

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