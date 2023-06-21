Угорські маніпуляції. Як Будапешт підіграв російській пропаганді в історії з українськими полоненими

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Подробиці про українських військовополонених в Угорщині.

По-перше, Угорщина не мала жодних повноважень вести перемовини з РФ щодо українських військовополонених без інформування української сторони! А ситуація щодо передання Росією Угорщині 11 українських військовополонених викликає не просто подив, а обурення.

По-друге, єдиний орган, який має повноваження порушувати питання звільнення чи обміну наших військовополонених – це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Проте Україна не була поінформована про заплановану передачу Угорщині українських військовополонених,. А звернень від угорської сторони з тим, що вони готові приєднатися до мирних ініціатив або ж сприятимуть через свої контакти поверненню українських військовополонених – не було.

Чи можна такі дії Угорщини трактувати, як порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав українських військовополонених? На мою думку – однозначно так.

Чому це робить Угорщина? Вбачаю в цьому підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військоповолонених, що є абсолютно неправдою. Так, угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених.

Угорщина свідомо чи мимоволі підігрує Росії Фото: З відкритих джерел

Так, відразу після того, як нам стало відомо, що на території Угорщини перебувають наші військовополонені, ми розпочали звертатися офіційно до угорської влади. Як Омбудсман України направив лист до Омбудсмана Угорщини з вимогою, щоб у межах свого мандату він повідомив, у яких умовах вони проживають, яке до них ставлення.

Також звертаюся до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової розібратися у цій ситуації та відповісти на логічні питання. Як так сталося, що 11 військовополонених української армії опинилися на території Угорщини? Чому про це не повідомили українську сторону?

Додам, що Угорщині варто уникати маніпулятивних заяв у стилі Російської Федерації, а проявити більше конструктиву. Адже йдеться про життя людей, дотримання їхніх прав і свобод.

Також звертаюся до Міжнародного інституту Омбудсмана (IOI), тим, щоб вони проаналізували та надали оцінку діям угорського Омбудсмана!

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