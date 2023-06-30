Захід може зробити більше. Як посилити тиск на Росію прямо зараз

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Російський президент Володимир Путін може поки що залишатися на своїй посаді, але його влада — і сила Росії — занепадає. Захід може скористатися новими можливостями.

Доля Путіна могла повторити долю радянського президента Михайла Горбачова. Попри провал жорсткого путчу в серпні 1991 року, Горбачов втратив підтримку і став вразливим. У грудні його правління — і СРСР — розпалися.

Захід мало впливав на ці події. Однак на зовнішньополітичній арені Захід уклав угоди про контроль над озброєннями з Москвою та зміцнив афганців і поляків, які чинили опір радянському гнобленню. Сьогодні Захід все ще мало впливає на московську політику. Але, як і в 1980-х, Захід протистоїть агресії. Союзники по НАТО озброюють українські сили, частково фінансують український уряд і збільшують військову присутність поблизу Росії.

На хвилі невдалого повстання Євгена Пригожина "співвідношення сил" — російська концепція влади та впливу — зміщується проти Путіна та Росії. Цим може скористатися Захід.

Україна: Захід може допомагати Україні більше. Це могло б припинити коливання та підтримати цілі президента Володимира Зеленського щодо перемоги та відновлення всієї території, включно з Кримом. Пригожин оголосив офіційні причини війни "брехнею". Його чесність може деморалізувати деяких росіян і військових, які хвилюються, що вони є гарматним м’ясом. Розгроми російських військ, як у вересні минулого року, коли українські сили наступали на Харківщині, можуть почастішати. Ймовірно, покращилися перспективи контрнаступу України. Захід, зокрема, може бути задоволений тим, що його військова допомога ефективна.

Права людини: Захід може бути більш рішучим у критиці наступу Путіна на права людини та політичні свободи. Прецедент є. Президент Джиммі Картер вразив Кремль, написавши відомому радянському дисиденту Андрію Сахарову. Президент Рональд Рейган зробив права людини центральною частиною своєї відкритої політики послаблення та краху СРСР. Радянські лідери, за його словами, стверджували "право здійснювати будь-які злочини, брехати, обманювати".

Репресії в Росії жорсткіші, ніж будь-коли після Холодної війни. Зловживання правами людини та обмеження політичних свобод помножуються. Дисидентам Олексію Навальному та Володимиру Кара-Музі загрожують тривалі терміни ув’язнення, як при Сталіні. Посилення репресій може відображати занепокоєння Кремля через жорсткі виклики, такі як Пригожин, а також через потенційні народні повстання, які можуть закликати до демократії. Віддаючи наказ про вторгнення, Путін, ймовірно, боявся демократичного прикладу України та зв’язків із демократичною Європою.

Демократичний виклик правлінню Путіна може виникнути особливо з боку міських еліт і лідерів приватного сектору, чия безпека та вартість власності впали. Захід міг би залучати ці групи більш безпосередньо, щоб стимулювати громадянську відповідальність.

Санкції: санкції Заходу сильні, але їх можна посилити. Європейська Рада щойно схвалила черговий — одинадцятий — пакет обмежень. Сполучені Штати тиснуть на дружні країни, щоб вони не служили чорними провідниками для Росії підсанкційних товарів.

Лукашенко і Путін повинні відчувати себе світовими ізгоями Фото: РБК

Путін і Лукашенко: Захід може посилити тиск на Путіна і білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію дітей з України. Можуть надійти ордери на інші злочини. Захід підтримує створення незалежного трибуналу для переслідування злочину агресії.

Ядерна зброя: Росія може відчути коливання Заходу, якщо її розміщення ядерної зброї в Білорусі залишиться без відповіді. НАТО може переглянути свою ядерну позицію та бути уважним до союзників. Путін також заслуговує на те, щоб заплатити ціну за його запальну ядерну риторику щодо України.

Енергетика: Захід може ще більше посилити обмеження на російську енергетику. Європа виявила, що замінити російський газ легше, ніж очікувалося. У 1980-х роках санкції були слабшими частково через те, що Європа була менш здатною замінити недорогий російський трубопровідний газ.

Білорусь: як він робив, допомагаючи польській вільній профспілці "Солідарність" у 1980-х роках, Захід може використати креативні способи просування демократичної опозиції в Білорусі. Масові протести влітку 2020 року показали масштаб народної огиди. Попри репресії, опозиція всередині Білорусі, ймовірно, кипить. Опоненти у вигнанні на чолі зі Світланою Тихановською допомагають підтримувати вогник свободи. У Кремлі, ймовірно, побоюються, що коли Україна піде на захід, Білорусь незабаром може послідувати за нею.

Сучасна Росія ніколи не була такою ізольованою від Заходу. Оскільки санкції та дефіцит західних технологій і капіталу посилюють свій вплив, російська економіка та рівень життя постраждають. Кремль може полегшити собі біль, вивівши свої хижацькі сили з України. Тим часом можна очікувати (й заохочувати) подальше невдоволення та повстання в Росії.

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