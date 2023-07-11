Касетні снаряди не замінять F-16. Чому Україні для перемоги потрібне і те, й інше

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Я взагалі не розумію людей, які цілком серйозно пишуть про те, що наші партнери передають нам касетні боєприпаси як компенсацію винищувачів, які ми так і не отримали.

Як… Питання, як такий сюрреалізм може вміщатися в мозку людини "розумної"?

Як можна пов’язувати передачу Україні касетних боєприпасів із F-16? Хоча, спробуймо, пов’яжемо.

Уявімо, що завтра в ЗСУ з’являються F-16. Ось прямо ось так — завтра, ескадрилья чи навіть дві! Питання: що ми з ними робитимемо? Літати? Ні, тому що завтра в нас не з’являться пілоти, здатні на них літати.­

Зараз літати на F-16 і обслуговувати їх в Україні просто нема кому Фото: Flickr

Чи зможемо їх обслуговувати? Ні. Тому що ми не маємо спеціально навченого обслуговувального персоналу для західних винищувачів. Тобто ці F-16, які в нас з’являться "завтра", успішно б стояли й припадали пилом на одному з аеродромів, чекаючи на приліт Х-101/555, що примудрилася прорвати ППО. Хоча…

Хоча, який ще аеродром? Хіба ми маємо аеродром, інфраструктура якого повністю готова для прийняття F-16? Ні.

Тобто на сьогодні передача Україні F-16 нічого не вирішувала б, оскільки слід вирішити ще цілий комплекс питань того чи іншого порядку.

Із іншого боку, безперечно, якби наші партнери з питанням щодо F-16 стали ворушитися ще 2022-го та були б рішучішими, то маніпуляції на тему передачі Україні західних винищувачів не виникали б. Але, на жаль і біду, західна бюрократія — це ще та незграба.

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