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Мнения Российско-украинская война

Кассетные снаряды не заменят F-16. Почему Украине для победы нужно и то, и другое

Почему-то распространилось мнение, что кассетные снаряды станут для Украины компенсацией истребителей F-16. Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что такая постановка вопроса в корне неправильная.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
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F-16, истребители.
Фото: Sky News | Истребители для Украины никто не отменял — просто их внедрение займет больше времени
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Я вообще не понимаю людей, которые вполне серьезно пишут о том, что наши партнеры передают нам кассетные боеприпасы как компенсацию истребителей, которые мы так и не получили.

Как... Вопрос, как такой сюрреализм может умещаться в мозгу человека "умного"?

Как можно связывать передачу Украине кассетных боеприпасов с F-16? Хотя, давайте попробуем, увяжем.

Представим, что завтра у ВСУ появляются F-16. Вот прямо вот так — завтра, эскадрилья или даже две! Вопрос: что мы с ними будем делать? Летать? Нет, потому, что завтра у нас не появятся пилоты, способные на них летать.

F-16, истребители. Fullscreen
Сейчас летать на F-16 и обслуживать их в Украине просто некому
Фото: Flickr

Сможем ли мы их обслуживать? Нет. Потому что мы не имеем специально обученного обслуживающего персонала для западных истребителей. То есть, эти F-16, которые у нас появятся "завтра", успешно бы стояли и пылились на одном из аэродромов, ожидая прилета Х-101/555, умудрившейся прорвать ПВО. Хотя...

Хотя, какой еще аэродром? Разве мы имеем аэродром, инфраструктура которого полностью готова для принятия F-16? Нет.

То есть на сегодняшний день передача Украине F-16 ничего не решала бы, поскольку следует решить еще целый комплекс вопросов того или иного порядка.

С другой стороны, бесспорно, если бы наши партнеры с вопросом по F-16 стали шевелиться еще в 2022-м и были бы более решительными, то манипуляции на тему передачи Украине западных истребителей не возникали бы. Но, увы и ах, западная бюрократия — это еще тот "увалень".

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