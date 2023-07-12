Байден, не програй Україну! Цій країні сміливих людей потрібне майбутнє — їй потрібна НАТО

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Якщо на саміті НАТО у Вільнюсі цього тижня США не візьмуть на себе сміливіше керівництво з питань довгострокової безпеки України, історики можуть одного дня запитати: "Хто втратив Україну?" І їхньою шоковою відповіддю може бути: президент Джо Байден.

Я кажу це після розмови із широким колом людей у Києві минулого тижня перед від'їздом з України в суботу, у 500-й день найбільшої війни в Європі з 1945 року. Досі зберігається незвичайний бойовий дух, який я проявив під час мого останнього візиту в лютому. Але за п'ять місяців деякі люди, здається, постаріли на п'ять років. Вони виснажені. Втрати серед військових і мирних жителів продовжують зростати.

Разом з іншими членами нашої місії зі встановлення фактів Європейської ради з міжнародних відносин я був свідком того, як у Михайлівському монастирі над труною української письменниці Вікторії Амеліної читали молитви. Під час відвідин Краматорська для фіксації воєнних злочинів Росії вона сама стала жертвою російського воєнного злочину. Поки адміністрація Байдена турбується про ескалацію на кожному кроці, Володимир Путін продовжує ескалацію, особливо у зв'язку з вибухом Каховської греблі, яка зруйнувала величезні ділянки української землі. Екоцид доповнює геноцид.

У нещодавньому опитуванні 78% українців заявили, що їхні близькі родичі або друзі були поранені або вбиті після повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Біль частково маскується адреналіном спротиву, але після війни країна зіткнеться з масовими травмами. Священик розповів нам про солдата, який повернувся після кількох місяців на фронті, але не міг заснути. Удома було занадто тихо.

Високопоставлені представники Міністерства оборони відверто визнали, що контрнаступ цього літа просувався дуже повільно, особливо проти російських мінних полів і численних ліній протитанкової оборони на півдні. Великий загальновійськовий натиск навчених і оснащених на Заході бригад ще попереду, але в цьому виді війни перевага полягає в укріпленій обороні. Важливо те, що Росія сильніша в небі. Звідси постійні українські заклики — збільшити кількість систем ППО і винищувачів F-16.

В опитуванні, проведеному в травні цього року, 87% українців заявили, що з оптимізмом дивляться в майбутнє своєї країни, але в особистому житті настрій стає дедалі тверезішим. Нам сказали, що кожна п'ята українська дитина зараз перебуває за межами країни. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, поділився з нами своїм прогнозом, згідно з яким, за поточних тенденцій чисельність робочої сили буде скорочено на третину протягом наступних кількох років. Забезпечити робочі місця, житло і школи, без яких мільйони українців не повернуться з-за кордону, — надскладне завдання.

Тому, коли я кажу: "Хто програв Україну?", я не маю на увазі поразку у війні. Я маю на увазі втрату миру: країна змучена, розорена, травмована, частина її території все ще забрана, країна в підвішеному стані. Тому що це тепер жорстока, мстива мета Путіна: якщо він не зможе повернути Україну до складу Російської імперії, він спробує її зруйнувати.

Європа рішуче стала на бік України Фото: УНІАН

Військова підтримка США необхідна Україні для перемоги у війні. Довгострокова безпека необхідна Україні для досягнення миру. Без безпеки буде мало інвестицій, менше репатріантів, не буде успішної реконструкції. І це в кінцевому підсумку означає, що членство в НАТО для України має вирішальне значення.

У той час як військова та економічна допомога США Україні була масштабною і незамінною, Європа зараз випереджає США у своїй стратегічній позиції щодо цієї країни. ЄС зробив те, чого не зробила НАТО: недвозначно зобов'язався приєднатися до України. Як і скрізь у Центральній та Східній Європі з 1989 року, це вже має перетворювальний вплив. Адже тепер у всіх в Україні є ця велика спільна мета "приєднатися до Європи". Неурядові експерти й активісти сказали нам, що насправді вони хотіли більш жорстких умов ЄС, щоб боротися з корупцією, зміцнювати верховенство закону та покращувати управління. Чотирирічний пакет підтримки ЄС у розмірі 50 мільярдів євро формує внутрішню програму реконструкції та реформ.

Європейці також попереду, коли йдеться про заклик до рішучої заяви учасників Вільнюського саміту про майбутнє членство України в НАТО. І це не лише жителі Центральної та Східної Європи. Президент Емманюель Макрон продемонстрував те, що один київський експерт назвав "чарівною трансформацією" позиції Франції. Німеччина більш нерішуча, але найбільша проблема Києва тепер у Вашингтоні.

Українці — реалісти. Вони знають, що не можуть вступити в НАТО, поки триває війна. Їм потрібно те, що вони називають "політичним запрошенням", яке буде реалізовано тільки за відповідних умов. Як міст до цього моменту вони домагаються зобов'язань у сфері безпеки від провідних держав НАТО, таких як США, Великобританія, Франція і Німеччина. Їх іноді називають "гарантіями безпеки", але, як пояснив один експерт, точнішим визначенням було б "гарантії допомоги в забезпеченні безпеки". Ці держави зобов'язуються продовжувати постачання військових засобів, необхідних Україні для боротьби з агресором. Це буде щось на кшталт того, що США роблять для Ізраїлю, але від кількох партнерів і з чітким шляхом до кінцевого членства в НАТО.

На момент написання Байдена все ще не було. У неділю він сказав журналісту CNN Фаріду Закарії, що Україна не готова до членства в НАТО і що заходи безпеки в ізраїльському стилі мають стати доступними, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода". Він підкреслив слово "якщо". Зіставляючи це з публічними і приватними заявами високопоставлених американських чиновників, можна проявити досить жорстку позицію. Членство в НАТО виглядає як майбутня нагорода для України, яка домовляється про найкращий мир — і вона може отримати його, ймовірно, приймаючи значну втрату території.

Якби таким був підсумок Вільнюського саміту, в Україні настало б величезне розчарування. (Морально сумнівний дарунок американських касетних бомб не замінює довгострокових зобов'язань щодо забезпечення безпеки і тільки заплутує дебати). Ми вже чули в Києві ознаки зростаючого гніву проти Заходу. Залишеним битися на самоті ще 500 днів, без твердої обіцянки майбутньої безпеки, навіть найсміливішим із хоробрих буде важко відновити свою розбиту, виснажену, травмовану країну.

Але якщо Захід надасть Україні військові засоби для перемоги в цій війні, додавши тверду обіцянку майбутнього членства в НАТО, коли вона закінчиться, то США отримають Європу, набагато більш здатну захистити себе від ослабленої Росії. Тоді США зможуть спрямувати більше власних ресурсів на боротьбу з геостратегічною загрозою з боку Китаю.

Остаточне рішення буде ухвалено тільки цього тижня за столом лідерів у Вільнюсі. Давайте, пане Президенте, чиніть правильно, сміливо, по-справжньому стратегічно. Історія спостерігає за вами.

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