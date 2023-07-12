Чи набридло Європі годувати Україну: чим здивувало нове соцопитування Європейського союзу

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88% мешканців ЄС вважають, що варто і далі надавати гуманітарну допомогу українцям, як відповідь на агресію Росії;

86% — привітно приймати біженців;

75% — надавати фінансову допомогу Україні;

72% — продовжувати санкції на уряд, бізнеси і персоналії з Росії;

66% — банити державні "русскі" медіа, "спутнікі" і "рашатудеї";

64% — фінансувати придбання і доставки зброї для України.

Це все офіційні цифри з серйозного дослідження Євросоюзу.

І вони дуже важливі. Бо попри те,

що війна обходиться Європі недешево,

що Росія продовжує вкидувати гроші в пропаганду — від ботоферм до куплених лідерів думок,

що час від часу українці туплять — від влади до вимушених емігрантів,

що будь-яка не дуже совісна опозиція радісно розігруватиме карту "тут своїм важко, а ми українців кормимо",

величезна підтримка нашої визвольної боротьби серед "простого народу" триває. А значить, буде тривати і серед політиків.

Соцопитування проводилося зовсім недавно - у травні та червні

Тож, коли ви зіштовхнетеся з історією про те, як якісь бюргери були "шоковані українськими біженцями і геть не хочуть нас підтримувати"; чи з "аналітиками", які розказуватимуть, що Європа скоро нас здасть, пам'ятайте, що то все може бути правдою — повністю чи частково. Але то точно не вся правда, точніше, її значно менша частина.

Це я не про те, що можна розслабитися, бо "захід нам допоможе". Я про те, що і завжди: не слухаймо ворогів, підтримуємо військо, працюємо з усіх сил і робимо все, що можемо.

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