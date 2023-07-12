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Чи набридло Європі годувати Україну: чим здивувало нове соцопитування Європейського союзу

Розмови про те, що Європа втомилася допомагати Україні, не мають підстав під собою, стверджує громадський діяч Юлій Морозов. І на доказ наводить результати нового соцопитування ЄС.

Юлiй Морозов
Юлiй Морозов
Громадський діяч
eye 149
біженці, допомога Україні, Європа
Фото: FT | Європа не припинила співчувати Україні та українцям
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  • 88% мешканців ЄС вважають, що варто і далі надавати гуманітарну допомогу українцям, як відповідь на агресію Росії;
  • 86% — привітно приймати біженців;
  • 75% — надавати фінансову допомогу Україні;
  • 72% — продовжувати санкції на уряд, бізнеси і персоналії з Росії;
  • 66% — банити державні "русскі" медіа, "спутнікі" і "рашатудеї";
  • 64% — фінансувати придбання і доставки зброї для України.

Це все офіційні цифри з серйозного дослідження Євросоюзу.

І вони дуже важливі. Бо попри те,

  • що війна обходиться Європі недешево,
  • що Росія продовжує вкидувати гроші в пропаганду — від ботоферм до куплених лідерів думок,
  • що час від часу українці туплять — від влади до вимушених емігрантів,
  • що будь-яка не дуже совісна опозиція радісно розігруватиме карту "тут своїм важко, а ми українців кормимо",

величезна підтримка нашої визвольної боротьби серед "простого народу" триває. А значить, буде тривати і серед політиків.

Соцопитування проводилося зовсім недавно - у травні та червні Fullscreen
Соцопитування проводилося зовсім недавно - у травні та червні

Тож, коли ви зіштовхнетеся з історією про те, як якісь бюргери були "шоковані українськими біженцями і геть не хочуть нас підтримувати"; чи з "аналітиками", які розказуватимуть, що Європа скоро нас здасть, пам'ятайте, що то все може бути правдою — повністю чи частково. Але то точно не вся правда, точніше, її значно менша частина.

Це я не про те, що можна розслабитися, бо "захід нам допоможе". Я про те, що і завжди: не слухаймо ворогів, підтримуємо військо, працюємо з усіх сил і робимо все, що можемо.

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