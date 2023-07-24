Дискредитувати українську ППО. Чому росіяни завдали удару по собору в Одесi

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Ось вам трохи моєї аналітики, яку ви не замовляли. Я поїхав зранку на велосипеді на місця прильотів.

Собор. Це адресне, високоточне влучання. Ніяк не може бути збиттям, чи ракетою ППО. Вхід ракети в будівлю строго через дах. Будівлю видуло зсередини назовні. Посунуло навіть стіни. А різні двері та вікна просто лежать в радіусі 10-15 метрів.

Пошкодження вікон — тільки рівень 1 поверху (переважно). Вибухова хвиля не по колу, а там, де знайшла вихід зсередини будівлі. Пошкоджено не все навколо. А тільки там, де було більше місця для поширення хвилі.

Дах теж підірвало.

Того дня постраждала історична частина Одеси Фото: Facebook/Ярослав Железняк

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Будинок вчених. Це недольот. Ракета йшла чітко на порт. Взяла траекторію трохи нижче. На відміну від собору, це вхід на "брєющєм польотє".

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Нащо їм треба лупити в порт — очевидно. Нащо високоточною ракетою лупити в собор? Власної конфесії? Новий, який не є під охороною Юнеско? Який вони вважають, що самі для нас побудували за свої ж, таки, гроші?

В мене одна відповідь — це спланована кампанія, для підтримки тези "наша ППО небезпечна". Щоб розганяти (а це почали робити, судячи з деяких джерел, ще до прильоту) що це наші ППО самі або випадково, або навмисно, або неправильно збили ракету, або ракета в них вибухнула.

Навіщо це р…сні? Поясню. Вони розуміють, що після їх дій зросла ймовірність надання в Одесу Patriot чи SAMP-T. Якщо це трапиться — то підлодки з "калібрами" можна буде просто здати на металлобрухт.

Ось і працюють "на випередження".

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