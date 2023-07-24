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Думки Російсько-українська війна

Дискредитувати українську ППО. Чому росіяни завдали удару по собору в Одесi

Потрапляння ракети у одеський собор — явно не випадкове і лише на перший погляд здається дивним. Одесит, драматург та актор Ярослав Трофімов висуває свою версію того, навіщо це могло знадобитися росіянам

Ярослав Трофiмов
Ярослав Трофiмов
Драматург, актор, режисер
eye 714
Одеса, собор, ракетний обстрiл
Фото: Володимир Зеленський у Telegram / Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova | Наслідки обстрілу Спасо-Преображенського собору в Одесі
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Ось вам трохи моєї аналітики, яку ви не замовляли. Я поїхав зранку на велосипеді на місця прильотів.

Собор. Це адресне, високоточне влучання. Ніяк не може бути збиттям, чи ракетою ППО. Вхід ракети в будівлю строго через дах. Будівлю видуло зсередини назовні. Посунуло навіть стіни. А різні двері та вікна просто лежать в радіусі 10-15 метрів.

Пошкодження вікон — тільки рівень 1 поверху (переважно). Вибухова хвиля не по колу, а там, де знайшла вихід зсередини будівлі. Пошкоджено не все навколо. А тільки там, де було більше місця для поширення хвилі.

Дах теж підірвало.

одеса, ракетний удар Fullscreen
Того дня постраждала історична частина Одеси
Фото: Facebook/Ярослав Железняк

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Будинок вчених. Це недольот. Ракета йшла чітко на порт. Взяла траекторію трохи нижче. На відміну від собору, це вхід на "брєющєм польотє".

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Нащо їм треба лупити в порт — очевидно. Нащо високоточною ракетою лупити в собор? Власної конфесії? Новий, який не є під охороною Юнеско? Який вони вважають, що самі для нас побудували за свої ж, таки, гроші?

В мене одна відповідь — це спланована кампанія, для підтримки тези "наша ППО небезпечна". Щоб розганяти (а це почали робити, судячи з деяких джерел, ще до прильоту) що це наші ППО самі або випадково, або навмисно, або неправильно збили ракету, або ракета в них вибухнула.

Навіщо це р…сні? Поясню. Вони розуміють, що після їх дій зросла ймовірність надання в Одесу Patriot чи SAMP-T. Якщо це трапиться — то підлодки з "калібрами" можна буде просто здати на металлобрухт.

Ось і працюють "на випередження".

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Прапор — буде. Наслідки ракетного удару по Львову очима очевидця
Прапор — буде. Наслідки ракетного удару по Львову очима очевидця