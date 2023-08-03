Віялові відключення у серпні: що залежатиме від споживачів, а що — вiд погоди

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Але ремонтна кампанія в розпалі, спека визначає рекордне енергоспоживання, і ситуація в енергосистемі складна. При цьому, інколи він аналітиків, представників державних органів, компаній можна почути цілком протилежні прогнози та заяви стосовно ймовірності відключень. І це природно, бо ймовірні різні сценарії.

Відключення — вони можливі. Але все залежатиме від поведінки споживачів та погоди. Проте поведінка споживачів ще далека від бажаної, щоб уникнути такого розвитку подій.

Серпень буде одним із найскладніших місяців для енергосистеми. В ремонті перебуватиме більша кількість блоків, ніж у попередні місяці. Відтак у разі спекотної погоди (і вищого попиту за рахунок масової роботи кондиціонерів) виникає високий ризик дефіциту потужностей та запровадження графіків відключень електропостачання.

Звісно, суттєвою мірою уникати відключень влітку допомагав імпорт електроенергії. Наприклад, у липні імпорт електроенергії зріс на 65%, а експорт скоротився в 7 разів.

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Проте, і він не є панацеєю. Перш за все, цей імпорт може обходитись дорожче (хоч і побутовий споживач його не відчуває, адже платить фіксовану субсидовану ціну). По-друге, імпорт може не відбуватись, якщо ціна електроенергії в сусідніх країнах складається вище ніж "зарегульована" та дозволена ціна на українському ринку (прайс-кепи). В такому разі системний оператор, щоб запобігти відключенням, вдається до запиту аварійної допомоги, яка ще дорожча ніж імпорт електроенергії.

Як бути? Гарантований вихід із ситуації — відповідальне споживання та використання електроприладів. Саме про це щодня просить системний оператор Укренерго. Проте, на превеликий жаль, і частина побутових споживачів і частина бізнесу просто не чують цих прохань. Це не означає, що вони саботують та не свідомі. Деякі із цих споживачів (мова про бізнес) дуже відповідально вели себе взимку, коли теж було особливо важливо скоротити споживання. Прикро заходити в супермаркет і відчувати, що там потрібен верхній одяг — настільки там холодно.

Кожен із нас повинен просто пам’ятати про необхідність скоротити споживання в періоди ранкового (7:00-10:00) та вечірнього піку (з 16:00 до 00:00), при можливості переносити споживання на нічні години, не виставляти кондиціонери нижче 22-23 градусів, не користуватися потужними електроприладами одночасно.

Джерело.