Хто замість Резнікова? Як знайти оптимальну кандидатуру нового міністра оборони

Related video

1) Зміна керівника Міноборони вже визріла. Я писав, що саме зараз підійшов час відставки Резнікова. Не раніше, і не пізніше. Тягнути з цим вже не можна. Чому раніше не потрібно було знімати Резнікова? Я про це говорив. Якщо коротко: зміна міністра на військового чи на іншого "силовика" означала розбалансування управління Воєнною організацією. Резніков свою роботу як комунікатор із Заходом робив. Але всьому є свій час і місце.

2) Розслідування та покарання винних за корупцію та зловживання під час закупок для потреб ЗСУ є важливим пунктом для "перезавантаження" МО.

3) Ходили чутки про нового міністра — жінку. Називали прізвище однієї дипломатки, яка могла зайняти цю позицію. І це було доречно. Проте, схоже, її не відпустили наші західні партнери. Вона зараз відіграє значну роль в оперативних контактах Києва та Заходу у цілому.

Рустема Умєрова називають найбільш реальним змінником Резнікова Фото: "Голос України"

4) Прихід на МО Умєрова (про це говорять як про доконаний факт) вітається не лише західними партнерами, але і частиною громадянського суспільства, зокрема антикорупційною спільнотою. Вони дають йому кредит довіри.

5) Чи приведе Умєров з собою в МО власну команду? На кого в МО він буде опиратися? Чи зникне ручне управління МО з Банкової, як і її ставленики серед замів? На ці питання відповіді немає.

6) Сьогодні я більш чим переконаний, що варто не просто замінити голову Міноборони, а почистити цю структуру, змінити підходи до управління. Особливо в частині мобілізації та роботи ТЦК! Привести з собою в систему закупівель людей, які б навели там лад і прибрали корупційні кормушки. Кажуть, Умєров щось таке зробив в ФДМУ. Подивимося.

Джерело

Важливо