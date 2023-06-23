Всесильний Буданов. Що британці написали про людину, без підпису якої в Україні нічого не вирішується

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БУДАНОВ — UKRAINE’S SPYMASTER

Щойно прочитав в The Economist статтю про главу ГУР МО генерала Кирила Буданова. Загалом добре. Розставили акценти, визначили пріоритети, розвіяли міфи, напустили туману… Все як має бути в текстах про розвідників.

Особливо сподобався опис кабінету Буданова: "атмосфера якого випромінює хаотичну, сутінкову енергію. Мішками з піском заблоковані вікна. Підлога завалена кулеметами та бронежилетами. У кутку стоїть програвач, але з нього лунає Вівальді з плейлиста на YouTube. Відчуття абсурду підсилюють стара жаба, що плаває навколо танка, та канарка". Жаба як символ сучасної Росії…

З важливого:

- "29 травня, ракети і безпілотники були націлені на офіс ГУР на Рибальському. Вони ледь не влучили в нього і прилеглий автомобільний міст, хоча безпілотники подряпали ще одну будівлю. Днем пізніше президент Росії Володимир Путін похвалився "точною" атакою, яка знищила комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомили, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини і ввели в кому. The Economist може підтвердити, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності".

- "У генерала Буданова є противники як вдома, так і за кордоном. Конкуруючі спецслужби занепокоєні його силою і ресурсами. "Без його підпису зараз мало що можна зробити". Це важлива позиція. ГУР дійсно отримала вплив, який виходить за межі функціоналу. Це не може не хвилювати "сусідів" по розвідувальному співтоваристві, але у Буданова є відповідь на ці "заздрощі": у нас війна і нашим ворогом є одна із світових потуг! ГУР повинен бути самостійним гравцем, рішення ухвалювати автономно та мати ресурс для спецоперацій.

- "Генерал Буданов по-справжньому відзначився після вторгнення 2022 року. У перші дні, коли в Києві діяли диверсанти, генерала бачили, як він бігав по Рибальському з кулеметом. Він керував критично важливими операціями в аеропорту Гостомель, Ірпені та Мощуні, на околиці Києва, які зупинили наступ росіян — хоча б ненадовго. Він направляв гелікоптери забезпечення та порятунку в котел обложеного Маріуполя. Сам брав участь у багатьох фронтових операціях…" Власне, мало хто із "силовиків" може похвалитися такими історіями. Легалізація їх через західні медіа — досить вдалий крок.

Буданова часто бачили на передовій з автоматом у руках Фото: Facebook ГУР

- "Його бравада не всіма вітається. Витік документів свідчить, що ЦРУ довелося втрутитися, щоб зупинити генерала Буданова від наказу про напад на Москву в річницю вторгнення в лютому. Саботаж і рейди всередині Росії з того часу посилили занепокоєння союзників України щодо провокування ядерної війни. Заяви генерала Буданова про інжиніринг розпаду Росії роблять те ж саме. Проте він каже, що дев'ять років вивчення російської агресії дають йому унікальну можливість оцінити ризики ядерної ескалації. Він наполягає на тому, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії — і "переформатування влади" в ній. "Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає". Перемога або смерть. Все чітко.

- "Як довірена особа президента — в уряді їх називають спорідненими душами (важливо!) — генерал Буданов відіграє дедалі більшу роль у закулісних мирних переговорах. Джерела повідомляють, що він є посередником у таємних переговорах з китайцями, а також контактує з Євгеном Пригожиним, лідером російського загону найманців "Вагнера"… — Ось це викликає найбільше запитань! І справа не в тому, що ГУР / Буданов забагато на себе беруть. Самі по собі "закулісні мирні переговори" викликають підозри. Тепер генералу варто трохи пояснити українському суспільству: на що натякають автори The Economist?

- Згадали журналісти і про чутки навколо конкуренції Буданова із Залужним, про політичні амбіції самого Кирила Буданова… А в кого були сумніви з цього приводу? Вони вже політичні фігури з власними рейтингами. Питання лише в тому, щоб увійти в політичний процес не до, а після Перемоги. І в статусі переможця. Інакше яким не був рейтинг довіри, він швидко вивітриться, так і не ставши електоральним рейтингом. Політтехнологи мене зрозуміють…

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