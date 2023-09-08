Не про біженців треба хвилюватись. Що чекає на економіку України після війни

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Настрої серед моєї ФБ-бульбашки не дуже оптимістичні. Опитування, звісно, нерепрезентативне і варто перевірити результат на більшій вибірці. Але моя ФБ-бульбашка — це добре поінформована і здебільшого експертна група людей. І ця картинка примушує задуматись.

Отже, половина, хто відповіли, вважає, що економічному відновленню після закінчення активних бойових дій немає звідки взятись.

23% вважають, що не все однозначно, будуть якісь інші варіанти, окрім "ніякого росту" і сценарієм "економічного тигру".

21% твердо вірять в наші гарні перспективи у сердньостроковій перспективі.

І десь 4% вирішили морально підтримати українців, вказали, що вже 2024-го року почнеться економічний бум.

Моя особиста інтерпретація таких відповідей (що люди не бачать, звідки візьметься ріст) – це реакція на низьку якість рішень. Це не війна, бо питання про те, що буде після. Це виглядає як те, що люди не бачать тих рішень, які через рік чи пізніше можуть перетворитись у стійке зростання добробуту. Якщо це підтвердиться на більшій вибірці, то не про біженців потрібно хвилюватись. Потрібно хвилюватись про те, що визріває тут, в межах України.

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