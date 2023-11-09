Що шукає Україна в Ізраїлі: ситуація напередодні візиту Зеленського в Тель-Авів

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НАПЕРЕДОДНІ ВІЗИТУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО ІЗРАЇЛЮ

Насправді США більше зацікавлені не в посиленні українсько-ізраїльської солідарності, як дві країни, що зазнали агресії путінської Росії та напівфашистської ХАМАС — проксі-сили Ірану, а у формуванні міжнародної небезпеки "трикутника зла" — Китай-Росія-Іран. Наприклад, багато в чому загроза панування Ірану в арабському світі сильніше впливає на багаті країни Близького Сходу, ніж американські авіаносці. Інакше кажучи, сильні ісламські держави Близького Сходу від Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії до Пакистану не зацікавлені в перемозі іранського ХАМАСу над Ізраїлем. Звідси їхня люта пропалестинська риторика і реальний стриманий збройний нейтралітет. Вони бояться Ірану більше, ніж Ізраїлю. Використання американцями цього "трикутника зла" дало змогу створити потужну вісь Ізраїль-Саудівська Аравія-Індія, які заженуть у глухий кут не тільки Іран, але й Китай.

Водночас американський президент Байден зовсім не випадково тісно пов'язує дві війни — Росії проти України та ХАМАС проти Ізраїлю. До початку виборчої кампанії йому потрібно зупинити ці дві війни, щоб отримати міжнародну перевагу над Трампом у президентській кампанії 2024 року.

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Тому Києву треба уважно стежити за тим, як вирішуватиметься страшна близькосхідна криза в Ізраїлі. Для Байдена час продовження війни в Україні та Ізраїлі відіграє величезну роль.

Якщо американці, європейські та арабські країни колективно "змусять" Ізраїль припинити бомбардування Гази, встановити гуманітарну паузу або навіть почати мирні переговори з ворогом, то це означає, що за таким самим алгоритмом вирішуватиметься "призупинення війни" в Україні, що більше вигідніше Росії, ніж Україні. Натомість Байден до початку виборчої кампанії зможе виглядати миротворцем в очах американських виборців, переконуючи українських політиків, що після перемоги Байдена Україна обов'язково отримає величезну військово-політичну допомогу. Але потім, після виборів, а не зараз.

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