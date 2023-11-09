Что ищет Украина в Израиле: ситуация накануне визита Зеленского в Тель-Авив

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НАКАНУНЕ ВИЗИТА ЗЕЛЕНСКОГО В ИЗРАИЛЬ

На самом деле, США больше заинтересованы не в усилении украинско-израильской солидарности, как две страны, подвергшиеся агрессии путинской России и полуфашистской ХАМАС, — прокси-силы Ирана, сколько в формировании международной опасности "треугольника зла" — Китай-Россия-Иран. Например, во многом, угроза господства Ирана в арабском мире сильнее воздействует на богатые страны Ближнего Востока, чем американские авианосцы. Иначе говоря, сильные исламские государства Ближнего Востока от Египта, Турции, Саудовской Аравии до Пакистана не заинтересованы в победе иранского ХАМАСа над Израилем. Отсюда их яростная пропалестинская риторика и реальный сдержанный вооруженный нейтралитет. Они боятся Ирана больше, чем Израиля. Использования американцами этого "треугольника зла" позволила создать мощную ось Израиль-Саудовская Аравия-Индия, которые загонят в глухой угол не только Иран, но Китай.

В то же время, американский президент Байден совсем не случайно тесно связывает две войны — России против Украины и ХАМАС против Израиля. К началу избирательной кампании ему нужно остановить эти две войны, чтобы получить международное преимущество над Трампом в президентской кампании 2024 года.

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Поэтому Киеву надо внимательно следить за тем, как будет решаться страшный ближневосточный кризис в Израиле. Для Байдена время продолжения войны в Украине и Израиле играет огромную роль.

Если американцы, европейские и арабские страны коллективно "заставят" Израиль прекратить бомбардировки Газы, установить гуманитарную паузу или даже начать мирные переговоры с врагом, то это означает, что по такому же алгоритму будет решаться "приостановка войны" в Украине, что больше выгоднее России, чем Украине. Зато Байден к началу избирательной кампании сможет выглядеть миротворцем в глазах американских избирателей, убеждая украинских политиков, что после победы Байдена Украина обязательно получит огромную военно-политическую помощь. Но потом, после выборов, а не сейчас.

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