Плацдарми на Дніпрі – потрібні чи ні? Як правильно оцінити ситуацію в Херсонській області

Related video

Очевидно, генералу Теплинському в районі с.Кринки, с.Підстепне та с.Піщанівка поки доведеться обходитись лише частиною сил 7-ї десантно-штурмової дивізії. Адже, її 56-ї десантно-штурмовий полк (дшп) командування противника на Токмацькому напрямку знову ввело у бій північніше с.Вербове, аби завадити розширенню по флангу вклинення передових підрозділів ЗСУ у першу позицію свого головного рубежу оборони західніше та південно-західніше цього н.п.

Протягом кількох минулих діб противнику вдалося дещо звузити плацдарм ЗСУ в районі с. Кринки, в першу чергу по фланговим напрямкам. Противник ввів у бій по цьому напрямку підрозділи 144-ї омсбр, 810-ї окремої бригади морської піхоти (обр МП), 26-го мсп 70-ї мсд, 177-го окремого полку морської піхоти (оп МП), та 328-го дшп 104-ї дшд… + продовжує з боку с.Корсунка підкидати "зет-штормістів" (тут діє не менше 2-х штурмових рот такого типу).

Не дивлячись на значні втрати в озброєнні та військовій техниці (ОВТ) по цьому напрямку від вогню української артилерії та тактичних ударних БПЛА ЗСУ, передові підрозділи противника намагаються постійно атакувати, діючи переважно вздовж прибережної дороги Олешки-Нова Каховка, з боку с. Козачі Лагері та Корсунка, не даючи можливості українським військам розширити плацдарм, в першу чергу у бік дороги Т-22-06 та лісного масиву перед нею.

В свою чергу, північніше с. Підстепне, очевидно, передові підрозділи ЗСУ продовжують контролювати територію сонячної електростанції та прилеглу місцевість та відрізок прибережної дороги, північніше неї, хоча противник постійно атакує з боку села.

Західніше м. Олешки на р. Конка також "щось відбувається". Що саме й що конкретно, поки сказати важко. Адже, достовірної інформації з того району в мене немає, але за певними ознаками, схоже, що окремі малі піхотні групи ЗСУ зуміли переправитись через р.Конка по цьому напрямку й вже знаходяться між нею та р.Чайка західніше міста…

Важливо

Чи вистоїть український десант? Як Росія намагається позбутися присутності ЗСУ на лівому березі

З цього приводу, варто зазначити.

Можна довго й з впертістю сперечатися на рахунок оперативної доцільності активних дій ЗСУ у стилі "через Дніпро", особливо в контексті витрати людських життів та ресурсів, однак не викликає сумніву одне — командуванню російського угрупування військ (УВ) "Днепр", на даний момент, доводиться досить непросто…

В першу чергу, стосовно розподілу й застосуванню своїх сил й засобів, в умовах, коли йому доводиться діяти не проти одного, а зразу декількох плацдармів та ділянок. Воно просто вимушене, образно кажучи, "метаться" від одного до іншого.

Створити якійсь мобільний резерв оперативного рівня, щоб спростити собі виконання цього завдання чи вільно маневрувати силами та засобами вздовж першої позиції свого прибережного рубежу оборони — йому досить важко. В умовах вогневої ініціативи української артилерії в оперативно-тактичній зоні, а також належного рівня розвідки ЗСУ в цій смузі, виконання таких дій, як зосередження та розгортання частин й підрозділів, тягне за собою певні "издержки"…

Діяти доводиться, як то кажуть, "из глубины" оперативної побудови військ. Це зайвий час й зайвий клопіт, особливо тоді, коли будь-яке висування твоїх сил й засобів тут же, майже миттєво, фіксується розвідкою противника… із відповідною його "вогневою" реакцією.

Ця ситуація ще більш погіршується, коли у тебе менше 2-х танків, 2 арт-ствола й 4 ББМ на 1 км фронту. Доводиться їх якось концентрувати, й "массировать" по місцю та часу, аби запобігти активності противника ОДНОЧАСНО у кількох місцях, відповідно оголяючи, на цей рахунок, інші ділянки та напрямки. Тут ніякі генерали Теплинські, навіть, "ймовірно контужені", не допоможуть… Хіба що, власним туловищем ОДНОМОМЕНТНО не закриють Олешки, Нову Каховку чи Голу Пристань, на кажучи вже про всю смугу відповідальності цього УВ, протяжністю у 240-250 км по фронту.

Тому, як на мене, усі суперечки та дискусії на рахунок доцільності\недоцільності активності ЗСУ "через Дніпро" на Кримсько-Таврійському оперативному напрямку є чистої води схоластикою.

У цьому сенсі, завжди варто пам'ятати: усі "формально-логічні" судження, особливо у такій сфері, як війна, "живуть" виключно до появи практичних результатів, які їм суперечать…

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело