США — більше не лідер вільного світу. Чому так буде, якщо припиниться допомога Україні

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок вирушив на Капітолійський пагорб, щоб захистити свою справу. Його зустріли зі скептицизмом і навіть деякою ворожістю.

Сенатор Джей Ді Венс (республіканець від штату Огайо) очолив антиукраїнську атаку, назвавши заклики Зеленського до збільшення допомоги "ганебними" і припустивши, що ті, кого вони переконали, "скоротять соціальне забезпечення" для фінансування іноземної корупції.

Тим часом спікер Майк Джонсон висловив зацікавленість у продовженні підтримки справи Зеленського, але тільки за умови, що буде ухвалено "перетворювальний" закон про безпеку кордонів, а адміністрація Байдена сформулює "чітку стратегію" для війни в Україні.

Об'єднаний пакет заходів щодо України, кордонів та Ізраїлю, який відстоює Білий дім, недосконалий і мало що зробить для пом'якшення міграційної кризи. Відповідно, небажання республіканців підписати його — і навіть їхнє прагнення використовувати допомогу Україні як розмінну монету — цілком зрозумілі.

Проте вони повинні відкинути позицію Венса, яку поділяють інші члени партії, про те, що "жодної копійки більше" не повинно бути надіслано в Україну, і вжити заходів для захисту не тільки людей Зеленського, а й безпеки та авторитету Сполучених Штатів у всьому світі.

Росія Володимира Путіна — це ворог, у якого є засоби і наміри підірвати Америку і світовий порядок, який вона підтримує. Путін об'єднався з тоталітарною Комуністичною партією Китаю і муллами Ірану, сіючи хаос, смерть і руйнування на Близькому Сході та в Європі.

Світ, який він прагне створити, — це світ, у якому сила пригнічує правих, а зловмисні суб'єкти можуть безкарно діяти за межами як людського, так і природного права.

Якщо йому вдасться анексувати всю або значну частину України, незважаючи на вже перенесені невдачі, він виконає цю місію.

Його успіх буде посилено, якщо його перемога буде зумовлена апатією Америки, оскільки авторитету Сполучених Штатів як союзника і лідера вільного світу буде завдано потенційно смертельного удару.

Завжди вважалося, що саме тут — головний бастіон свободи Фото: РИА Новости

Китай буде натхнений до такої міри, що може почати вторгнення на Тайвань, яке потенційно може спровокувати світову війну.

Велика терористична мережа Ірану втішилася б тим фактом, що "Великий Сатана" моргнув.

Дійсно, навіть якщо ви поділяєте заявлені пріоритети найістеричніших критиків України, які попереджають, що американська підтримка України наближає нас до небезпечної близькості до обміну ядерними ударами з Росією, відмова від Зеленського та його співвітчизників — більш небезпечний шлях.

США і Росія наразі не перебувають у стані війни. Але приєднання України до Росії поставить Путіна на кордон НАТО, який Америка змушена захищати згідно з договором. З огляду на ненаситні амбіції російського диктатора і незліченні життя, вже принесені в жертву ним, саме цей сценарій, а не його запобігання, наблизить нас до Армагеддону.

Ціна повної відмови на основі брехливих аргументів Венса або навіть розумних побоювань Джонсона занадто висока.

Те, що відбувається на південному кордоні Сполучених Штатів щодня, являє собою гуманітарну кризу і відповідальність за національну безпеку. Якщо республіканці зможуть домовитися про реальну імміграційну реформу або навіть про якісь ефективні короткострокові заходи зі скорочення цієї національної скрути, це буде для них великою заслугою.

Але вони не повинні дати змогу ідеальному стати ворогом хорошого або допустити, щоб наполегливість демократів у тому, щоб взяти на себе відповідальність за катастрофу на кордоні, ввела їх в оману і змусила визнати геополітичну катастрофу своєю власністю.

Останніми роками обидві сторони, схоже, засвоїли ідею про те, що вибір довгого шляху еквівалентний капітуляції в нинiшнiй момент.

Це згубна брехня, яка відкидає країну та її союзників назад.

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