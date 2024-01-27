Заборонити військову форму. Чому в найближчому тилу ЗСУ треба перевдягати в цивільне

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Добре було б скасувати носіння військової форми в найближчому тилу. А можливо, і взагалі заборонити, якщо форма не є прямою необхідністю для виконання функції військового.

Я переконаний на 100%, що основне джерело надходження розвідінформації в орків у тилу — це агентурна мережа. Їздить якийсь дід на велосипеді туди-сюди (це не вигадка), усе змальовує, що побачив, куди хто заходить у військовій формі, куди що заїжджає; потім цей "дід" передає дані ворогу — все, що бачив.

Із часом ми дивуємося, чому ракета прилітала в приміщення четвертий раз підряд, де нікого немає. Та от тому, що дід так передав інформацію. Побачив десь поряд якихось людей у формі (яких зараз на Сході кожен третій), і щось йому здалося.

Військових у 30-кілометровій зоні, звичайно, дуже багато.

А скільки таких агентів, які просто ходять і фіксують інформацію.

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Якось в одному з тилових міст після приїзду з "передка" ми сиділи на багажнику з хлопцями та ретельно роздивлялися відео наших робіт.

Раптом підійшов який мужик у якихось чоботях і бушлаті.

"Шо, хлопці, як справи? Ви з роботи?"

Я подумав, що це якийсь сторож. І кажу йому:

"Мужиче, йди, не заважай".

І раптом цей "сторож" почав сипати словами, як глибокий чувак у темі дронів. Я подивився на нього й трохи прозрів…

У мене був дисонанс — щось не те.

Коротше, виявилося, що це один із командирів спецпідрозділу СБУ. І працює його група по Авдіївському напрямку.

А одягнений у бушлат він був, щоб не палитися в місті, що він військовий.

І правда — навіщо це комусь потрібно знати.

Тому задача військових командирів у тилу — скрізь перевдягнути особовий склад у трєніки, бушлати, джинси. Щоб жоден місцевий не розумів, це шахтарі йдуть чи військові.

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