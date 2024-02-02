Непереможні Кринки: чому Росія не змогла впоратися з плацдармом на лівому березі Дніпра

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Кринки...

Нині тільки й розмов про розширення плацдарму на лівому березі. Де саме, хто знає? Але кажуть, що в Кринках. З іншого боку, про плацдарм у Кринках ми чуємо вже давно. Чи ми чуємо про плацдарм не в тих Кринках? Кринки різні, чи...?

Для розуміння, Кринки — це село протяжністю понад 12 км. Воно витягнуте, і коли йдеться про плацдарм у Кринках, то йдеться не про все село. Херсон, наприклад, протяжністю 19 км по правому березі. А ви про Кринки.

Але...

Але для РОВ Кринки — це дуже незручна локація, і ось чому.

Для видавлювання СОУ з лівого берега в Кринках РОВ торік спеціально сформували три тактичні групи, чисельністю практично у дві бригади. Ці групи діяли по флангах, з Козачі Лагері-Кринки, Корсунка-Кринки та фронтально з траси 2206 через лісовий масив.

Крім того, командування РОВ продовжило нарощування групи військ "Днепр", і якщо в листопаді 2023 року їх було 64 тисячі о.с., то зараз це вже 77 тисяч о.с. Крім того, на озброєнні ГВ "Днепр":

танки — близько 400 од;

ББМ — 1 100 од;

ствольна артилерія — 500 од;

РСЗВ — до 100 од.

Але ефективність дій такого угруповання знижується відсутністю контролю над дорогою першого рубежу і залежністю всіх логістичних ланцюжків від 2206. Зі свого боку, 2206 перебуває в зоні не тільки ураження артилерією СОУ з правого берега, а й активності дронів.

Плацдарм у Кринках — той випадок, коли дрони можуть проявити себе у всій красі Фото: slovoidilo

Лівий берег Херсонської області — це саме той випадок, коли дрони можуть розкривати свій повний функціонал, без критичної протидії РЕБ. Пов'язано це з тим, що для ефективної роботи РЕБ ці комплекси мають перебувати в зоні ураження артилерією СОУ, а тому основна надія — на окопні РЕБ з обмеженими можливостями.

У підсумку, що ми маємо?

Село протяжністю 12 км, на кілька вулиць, але витягнуте настільки, що своєчасно протидіяти на кожній ділянці складно, особливо в умовах обмеженої логістики. Ефективна підтримка артилерією і дронами нечисленного угруповання, яке навіть не має на озброєнні ББМ. Усе це призводить до того, що поступово РОВ, не здатні протидіяти розширенню плацдарму, починають втрачати нові ділянки. Своєю чергою, розосередження уваги на нові ділянки знижує оперативність тактичних груп РОВ, що діють біля Кринок.

Кринки не просто так було обрано як основу для розширення впливу СОУ лівим берегом. Це не тільки вельми непроста щодо блокування противником ділянка, а й фактична агломерація з Козачими Таборами та Корсункою, з усіма перспективами, що випливають з цього.

Але, що найцікавіше... Коли йдеться про розширення плацдарму на лівому березі, хіба тільки Кринки маються на увазі?

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