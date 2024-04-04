Роботів – на службу ЗСУ: коли з'являться на фронті дрони-гранатомети
Військовослужбовець Ігор Луценко закликає якнайшвидше оснастити ЗСУ самохідними установками з автоматичним гранатометом. Ці бойовi роботи вже стають не іграшкою, а реальною фронтовою необхідністю.
Нещодавно у телеграмі побачив фото російської роботизованої самохідної установки з автоматичним гранатометом.
Для мене це надзвичайно драматична історія. Тому що практично весь попередній рік намагався говорити з тими, хто розробляє автоматичні турелі і роботизовані платформи. Я кажу про необхідність інтеграції з автоматичним гранатометом.
Ідея в тому, щоб АГС міг стріляти самостійно з дистанційним коригуванням. Особливо для цього були б непогані іноземні гранатомети, котрі відрізняються від радянських у кращий бік в плані надійності.
Зараз все було б доречно, бо роботизовані наземні системи стають модними, і багато коштів вкладаються в розробку рішень на кшталт ''кулемет з дистанційним наведенням плюс гусенична платформа''.
Я ж наголошую на тому, що автоматичний гранатомет має низький великих переваг над кулеметом в цій компоновці.Важливо
По-перше, йому не потрібна пряма видимість для того, щоб стріляти по ворогу. Він практично може знаходитися будь-де на дистанції свого ураження, і стріляти навісом, будучи при цьому непомітний для противника.
По-друге, він не потребує жодних дорогезних оптичних систем наведення (без котрих кулемет не обійдеться). Котрі до того ж дуже чутливі до навколишнього середовища і всіляких механічних ушкоджень.
Тобто, порівняно з кулеметним рішенням, це набагато дешевша і набагато більш летальна зброя.
Що ж, сподіваюсь, що факт появи таких платформ у росіян підштовхне наших розробників і виробників зайнятися активно цим рішенням. У нас є всі шанси, розуміючи силу такої системи, зробити з неї потужний інструмент підтримки піхоти на передньому краї в окопах.
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