Роботов — на службу ВСУ: когда появятся на фронте дроны-гранатометы

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Недавно в телеграмме увидел фото российской роботизированной самоходной установки с автоматическим гранатометом.

Для меня это чрезвычайно драматическая история. Потому что практически весь предыдущий год пытался говорить с теми, кто разрабатывает автоматические турели и роботизированные платформы. Я говорю о необходимости интеграции с автоматическим гранатометом.

Идея в том, чтобы АГС мог стрелять самостоятельно с дистанционной корректировкой. Особенно для этого были бы неплохие иностранные гранатометы, которые отличаются от советских в лучшую сторону в плане надежности.

Сейчас все было бы уместно, потому что роботизированные наземные системы становятся модными, и много средств вкладываются в разработку решений вроде ''пулемет с дистанционным наведением плюс гусеничная платформа''.

Я же подчеркиваю, что автоматический гранатомет имеет ряд больших преимуществ над пулеметом в данной компоновке.

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Во-первых, ему не нужна прямая видимость для того, чтобы стрелять по врагу. Он практически может находиться где угодно на дистанции своего поражения, и стрелять навесом, будучи при этом незаметен для противника.

Во-вторых, он не требует никаких дорогостоящих оптических систем наведения (без которых пулемет не обойдется). Которые к тому же очень чувствительны к окружающей среде и всевозможным механическим повреждениям.

То есть, по сравнению с пулеметным решением, это гораздо более дешевое и гораздо более летальное оружие.

Что ж, надеюсь, что факт появления таких платформ у россиян подтолкнет наших разработчиков и производителей заняться активно этим решением. У нас есть все шансы, понимая силу такой системы, сделать из нее мощный инструмент поддержки пехоты на переднем крае в окопах.

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