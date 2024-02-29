Защита для украинских танков: как можно было не допустить потери Абрамса

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Прошла новость о якобы уничтожении первого "Абрамса".

Я сейчас не буду комментировать конкретный случай, а скажу за проблему защиты бронетехники от дронов.

Почему-то все фотки "Абрамсов" и "Леопардов", которые я встречаю — они без защиты от дронов. То же касается и советских танков, я уже на говорю о "Брэдли" и других БМП.

Для пилота ФПВ (или бомбера, неважно) бронетехника — цель номер один. В некоторых районах боевых действий именно с помощью небольших БПЛА достигается до 75% поражения именно дронами. Либо ФПВ с советским зарядом для гранатомета, либо дрон со сбросом с чем-то аналогичным, начиная от гранаток на МК19 и заканчивая тяжелыми кумулятивами — все это охотится за крупной добычей.

Броня же сверху наименее защищена. Если лобовая броня у танка имеет иногда большую толщину, которую даже противотанковая авиабомба или ПТРК не пробьет, то сверху она слишком тонкая и на башне, и в задней части корпуса.

Отдельная история — артиллерия, то есть самоходные пушки. Их пытаются поразить с удвоенной силой, потому что они стоят много, могут стрелять далеко и причинять противнику много бед. Несмотря на то, что такая артиллерия обычно живет подальше от линии фронта — 10 км, например, но за ней также охотятся более технически продвинутые дроны типа "Ланцет", и делают много вреда. Но сейчас и для обычной ФПВихи 10 км — вполне реальная дистанция, лишь бы радиогоризонт позволял.

В начале прошлого года, кроме своих непосредственных обязанностей, я занялся также защитой артиллерии от "Ланцетов". Вместе со специалистами мы разработали конструкции с сетками, чтобы прикрыть самоходки от "Ланцетов". По состоянию на сейчас в войска поставлено их более полусотни. Уже вышло второе поколение конструкции. Есть несколько случаев, когда от прилетов ФПВ эта конструкция спасала.

Почему так мало, только 50? Ведь у нас сотни и сотни только артиллерийских установок, которые надо накрывать? Банальный ответ — все это идет за спонсорские средства. Государство Украина пока что свою, украинскую технику накрывать от БПЛА не слишком спешит.

Мое (то есть условно "мое") решение по защите — это не единственное. Год назад одна воинская часть, понимая необходимость защиты бронетехники, тоже разработала замечательное решение для защиты танков и тп. Подчеркну, что мы с этими уважаемыми господами мыслили синхронно, хоть на то время и не были знакомы. Они прошли должный путь, оформили документацию на свою разработку.

И — результат нулевой, почти как у меня. Государству их решение пока не понадобилось.

Насколько я знаю, сеточную защиту против дронов производит предприятие одного известного олигарха. Защита довольно корявая, как по мне, но это лучше, чем ничего.

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То есть на условном "рынке" есть как минимум три решения, три игрока-разработчика, игроки-производители. Берите и ставьте ХОТЬ ЧТО-ТО на дорогущие иностранные танки!

Но — не ставят. В так называемое контрнаступление-2023 поехали в основном голые танки, голые БМП и голые БТРы.

К слову, проблемой защиты от дронов занимаются и у нашего врага. Вбросили туда большой ресурс. На бронетехнике противника можно увидеть экзотические конструкции. Но наши конструкции на порядок лучше (что моих коллег, что "мои"). Но — их очень мало. А у противника их будет все больше.

И не то, чтобы украинское военное руководство об этой проблеме не знало. Еще летом прошлого года я об этом лично говорил с командованием. Информировал, что люди, которым поручили заниматься этим вопросом — не вытягивают задачу. Не вытянули до сих пор(

Сейчас, когда поменялись начальники, я начинаю все сначала. Новые люди в ГШ, среди которых есть те, у кого просто колоссальный фронтовой опыт. Возможно, там таки системно заинтересуются и выбьют деньги, подтолкнут к конструированию еще лучших решений?

Потому что сейчас НИ ОДНА броня не должна выезжать в зону боевых действий без прикрытия сверху от сбросов и ФПВ. Это вопрос жизни и смерти. И это сейчас вопрос "давления снизу". Решение есть, надо только взять их и начать массово внедрять.

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