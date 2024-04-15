Росію бояться більше за Іран. Чому США підтримали Ізраїль охочіше, ніж Україну

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Український фейсбук: "Ізраїлю допомагають, бо в нього є західні інвестиції, суди і взагалі вони розумні, а українці дурні!"

Тим часом корумпований авторитарний Єгипет, який отримав 110 млрд доларів військової і економічної допомоги від США після Кемп-Девідських угод і який американці ж врятували від повного розгрому у війні Судного дня: "Ну так, ну так, пішов я нах…".

Тим часом наглухо корумпований і відсталий Афганістан, в який вклали кількасот мільярдів, шляхом до якого вкрали чи неефективно засвоїли до 70%: "Ну так, ну так, і я нах… пішов" (до речі, таки пішов).

Нє, хлопці і дівчата. Я розумію, що МЕНШОВАРТІСТЬ і ВІКТІМБЛЕЙМІНГ — це національні розваги. Але ні. Ізраїлю допомагають збивати іранські ракети і дрони не тому, що він гарний (а ми погані).

А тому, що Іран — це не Росія, ані за можливостями, ані за рівнем стійкості. І "Хезболла" — не Росія. І ХАМАС. І хусити. Зате можна продемонструвати, що ми все ще СТРОНГ!

А з Росією нехай ото українці воюють, бо ми не хочемо. Нам страшно. А раптом відгрібемо? А раптом відповість? А тут Європа ближче. А що робити, якщо Росія атакує НАТО, ми ще не вирішили. А може, ще пощастить з Росією передомовитись, і вони ще проти Китаю повоюють? Ну раптом? Було ж так вже?

Якось так. Вибачте, що мене за…бав парад меншовартості українського фб.

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