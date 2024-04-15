Россию боятся больше Ирана. Почему США поддержали Израиль охотнее, чем Украину

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Украинский фейсбук: "Израилю помогают, потому что у него есть западные инвестиции, суды и вообще они умные, а украинцы глупые!"

Тем временем коррумпированный авторитарный Египет, который получил 110 млрд долларов военной и экономической помощи от США после Кэмп-Дэвидских соглашений и который американцы же спасли от полного разгрома в войне Судного дня: "Ну да, ну да, пошел я нах...".

Тем временем наглухо коррумпированный и отсталый Афганистан, в который вложили несколько сот миллиардов, по пути к которому украли или неэффективно освоили до 70%: "Ну да, ну да, и я нах... пошел" (кстати, таки пошел).

Нет, ребята. Я понимаю, что НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ и ВИКТИМБЛЕЙМИНГ — это национальные развлечения. Но нет. Израилю помогают сбивать иранские ракеты и дроны не потому, что он хороший (а мы плохие).

А потому, что Иран — это не Россия, ни по возможностям, ни по уровню устойчивости. И "Хезболла" — не Россия. И ХАМАС. И хуситы. Зато можно продемонстрировать, что мы все еще СТРОНГ!

А с Россией пусть вот украинцы воюют, потому что мы не хотим. Нам страшно. А вдруг отгребем? А вдруг ответит? А тут Европа ближе. А что делать, если Россия атакует НАТО, мы еще не решили. А может, еще повезет с Россией передоговориться, и они еще против Китая повоюют? Ну вдруг? Было же так уже?

Вот так. Извините, что меня за...бал парад неполноценности украинского фб.

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