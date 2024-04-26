Перемога України — що це означає? Союзникам час визначатися з баченням кінця війни

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Росія запустила третю велику хвилю мобілізації напередодні майбутньої весняно-літньої кампанії із захоплення нових земель в Україні. 31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок чергової призовної кампанії, встановивши мету на рівні 150 000 нових призовників, які підлягають військовій службі. Це сталося після того, як у липні минулого року російська Дума ухвалила рішення підвищити максимальний вік призову з двадцяти семи до тридцяти років, що значно збільшило кількість доступних призовників. За оцінками українців, кількість нових солдатів, яких можуть призвати в третю російську мобілізаційну кампанію, до червня досягне трьохсот тисяч.

Існують різні оцінки ступеня відновлення російських сухопутних військ після початкових втрат Росії, при цьому деякі аналітики стверджують, що цей процес майже завершено. Але незалежно від цих різних оцінок, розрив між військовими можливостями Росії та України — і різниця в чистій масі — продовжує швидко зростати, навіть незважаючи на те, що Київ нещодавно знизив призовний вік для українських чоловіків з двадцяти семи до двадцяти п'яти років. Нещодавні успіхи Росії на фронті, а також допомога США Україні, схвалена в Конгресі тільки після кількох місяців затримок, дають підстави припустити, що важливий момент ухвалення рішення у війні може настати найближчими місяцями. У той час як Сполучені Штати незабаром можуть відправити на передову вкрай необхідні боєприпаси і засоби протиповітряної оборони, російський наступ, схоже, вже перебуває на початковій стадії. І це цілком може створити кризу для альянсу НАТО, набагато більшу, ніж нинішні суперечки з приводу того, хто більше витрачає на Україну.

З огляду на те, що російська піхота може пройти всього лише кілька місяців підготовки, перш ніж її кинуть у бій, а також на той факт, що Москва продовжує будувати нові тренувальні табори, цілком імовірно, що новий наступ збіжиться повністю або частково з ювілейним, 75-м самітом НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. Відповідно до офіційної російської пропаганди про те, що ця війна ведеться не тільки проти України, а й проти НАТО, і що це цивілізаційна боротьба проти "колективного Заходу", Путін міг би скористатися можливістю почати великий наступ під час Вашингтонського саміту з наміром принизити Альянс саме в той момент, коли він відзначає три чверті століття стримування імперських амбіцій Москви. За такого сценарію президентські вибори у США можуть стати визначальною змінною в тому, як закінчиться війна. (У європейській пресі вже з'являються дедалі екстремальніші сценарії того, як може закінчитися війна після президентських виборів у США).

Простіше кажучи, якщо Путін зробить серйозний ривок під час саміту, чи зможе адміністрація Байдена зберегти свою стратегію "стільки, скільки потрібно" з підтримки України? Або ж прорив Росії в Україні буде сприйнятий командою президента з переобрання як неспроможне зобов'язання всього за кілька місяців до голосування, особливо з урахуванням того, що його ймовірний опонент-республіканець напевно зробить провал політики США в Україні козирем у своїй передвиборчій кампанії?

Загальне бачення перемоги в Україні

Місячна затримка зі схваленням додаткової допомоги США Україні, а також той факт, що Київ серйозно взявся за нарощування своєї оборони лише шість місяців тому, збільшують уразливість країни і ймовірність того, що російський наступ може призвести до прориву або принаймні до просування вперед. Однак найбільшою проблемою залишається загальний підхід адміністрації Байдена, який полягає в наданні Києву рівно стільки допомоги, скільки дасть змогу Україні втримати оборону, одночасно виснажуючи російські військові можливості та обмежуючи ризик ядерної ескалації. Така позиція, зайнята адміністрацією Байдена, наприклад, дозволила канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, найбільшій державі в Європі, зберегти свою стратегічну двозначність "Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти".

Формула Шольца може зробити війну нескінченною Фото: Відкриті джерела

З огляду на гадану безвихідь на суші та незважаючи на явні успіхи України на морі, деякі аналітики сьогодні справді приходять до думки, що війна в Україні рухається до врегулювання шляхом переговорів. За такого гіпотетичного врегулювання Україна збереже свій суверенітет і незалежність, тоді як Росія збереже свої територіальні надбання на сході, а також Крим. Якщо залишити осторонь той факт, що такий результат буде рівносильний перемозі Росії, ці прогнози можуть бути спростовані розвитком подій на місцях, так само як переважна на початку 2022 року думка про те, що Україна швидко впаде і вдасться до партизанських операцій була спростована стійкими діями Києва. Таким чином, замість того, щоб постійно дискутувати про те чи інше територіальне врегулювання або про ту чи іншу угоду, Україна і трансатлантичне співтовариство потребують найбільше спільного бачення перемоги в Україні, навколо якого Київ і його прихильники можуть згуртуватися. Далі, Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам потрібна стратегія — з відповідними ресурсами — яка дасть змогу Україні домогтися цієї перемоги. Зрештою, перефразовуючи кліше, бачення без ресурсів — це просто галюцинації.

Найближчими місяцями адміністрація Байдена може змінити курс щодо України. Якщо росіяни просунуться в Україні, в адміністрації буде два вибори: продовжувати курс і збільшувати ризик українських втрат — або перейти від політики "стільки, скільки буде потрібно" до підходу "все, що українцям потрібно, щоб перемогти". Це потенційно збільшить ризик ескалації відносин із Росією, але також усуне електоральний ризик бути звинуваченим у провалі політики США в Україні, одночасно даючи Києву шанс зайняти вигідну позицію для ведення переговорів.

Якщо Україна хоче переломити ситуацію на полі бою, їй необхідно буде отримати велику кількість далекобійної артилерії для завдання ударів по залізничних коліях, складах пального, складах боєприпасів, командних пунктах і аеродромах у глибині російської території. За відсутності цієї зброї і повноважень ще один український лобовий напад на російську оборонну лінію, ймовірно, знову призведе до масових втрат української армії.

На стратегічному рівні адміністрація Байдена і союзники США в усій Європі потребують серйозної публічної розмови про бачення перемоги, яке виходить за рамки тверджень про те, що Росія не може перемогти в Україні та що постійна прихильність Заходу Україні залишається непохитною. Трансатлантичному співтовариству необхідне відверте обговорення кінцевого стану, якого воно хоче досягти у війні, в чітко визначених геостратегічних термінах, а не безстрокова спільна підтримка.

Цього літа, ймовірно, настане момент ухвалення рішення, коли мова зайде про політику США щодо України. Залежно від того, що станеться в найближчі кілька місяців, конфлікт може піти тим чи іншим чином.

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