Спосіб захистити Харків: чому досі не використовуються ЗРК малого радіусу Chaparral

Related video

Тоді, коли зараз при обговореннi вкрай актуальної теми посилення ППО постійно лунає, як мантра, одна й та сама назва — ЗРК Patriot, я звертаю увагу на ЗРК малого радіусу дії, які є у світі, у строю, або на складах, але яких Україна з якихось причин не отримувала і про запити цих систем нічого не було відомо.

Зараз хотів би поговорити про MIM -72A/M48 Chaparral.

Цю систему було прийнято на озброєння 1969 року, але до 1997 її повністю вивели зі складу Армії США. Зі свого боку, у США на озброєнні було 600 ПУ, з боєкомплектом понад 5 300 ракет. Причому ракети до цієї системи були вельми і вельми поширені, а також досі застосовуються — AIM-9.

Залежно від модифікації ракети, цей ЗРК мав можливість вражати цілі на відстані до 8 км і по висоті до 3 км. Швидкість ракети — 1,5 Маха, що дає їй можливість перехоплювати широку номенклатуру дозвукових цілей, від дронів-камікадзе до крилатих ракет.

Важливо

Беззахисний Крим: скільки потрібно ракет ATACMS, щоб добити російську ППО

З урахуванням масовості цих систем ЗРК, вони цілком могли б стати цікавим варіантом прикриття не тільки міст у питаннях забезпечення ешелону малого радіусу дії, а й лінії бойових зіткнень, особливо в питаннях боротьби зі штурмовою авіацією та ударними вертольотами.

Загалом же, для цих ЗРК ефективне прикриття в ешелоні такого міста, як Харків, може бути в кількості 8 одиниць і більше. Знову-таки, зверну увагу, що цих ЗРК було вироблено сотні, і не всі вони відправлені на переплавку і в музеї, а в низці країн Chaparral продовжують нести бойове чергування, наприклад, у Тайвані, Марокко, Єгипті. В Ізраїлі їх було знято з озброєння 2003 року, у Португалії 2018-го, у Чилі 2024-го.

А тому вельми цікавий екземпляр у питаннях закриття потреб ешелону малого радіусу дії, якого однаково критично не вистачає як для тилової України, так і по ЛБЗ.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо