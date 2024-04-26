Спосіб захистити Харків: чому досі не використовуються ЗРК малого радіусу Chaparral
У пошуку засобів ППО для захисту українського неба чомусь ігноруються ЗРК малого радіусу дії. Військовий оглядач Олександр Коваленко звертає увагу на один із них, який сотнями можна знайти по всьому світу.
Тоді, коли зараз при обговореннi вкрай актуальної теми посилення ППО постійно лунає, як мантра, одна й та сама назва — ЗРК Patriot, я звертаю увагу на ЗРК малого радіусу дії, які є у світі, у строю, або на складах, але яких Україна з якихось причин не отримувала і про запити цих систем нічого не було відомо.
Зараз хотів би поговорити про MIM -72A/M48 Chaparral.
Цю систему було прийнято на озброєння 1969 року, але до 1997 її повністю вивели зі складу Армії США. Зі свого боку, у США на озброєнні було 600 ПУ, з боєкомплектом понад 5 300 ракет. Причому ракети до цієї системи були вельми і вельми поширені, а також досі застосовуються — AIM-9.
Залежно від модифікації ракети, цей ЗРК мав можливість вражати цілі на відстані до 8 км і по висоті до 3 км. Швидкість ракети — 1,5 Маха, що дає їй можливість перехоплювати широку номенклатуру дозвукових цілей, від дронів-камікадзе до крилатих ракет.Важливо
З урахуванням масовості цих систем ЗРК, вони цілком могли б стати цікавим варіантом прикриття не тільки міст у питаннях забезпечення ешелону малого радіусу дії, а й лінії бойових зіткнень, особливо в питаннях боротьби зі штурмовою авіацією та ударними вертольотами.
Загалом же, для цих ЗРК ефективне прикриття в ешелоні такого міста, як Харків, може бути в кількості 8 одиниць і більше. Знову-таки, зверну увагу, що цих ЗРК було вироблено сотні, і не всі вони відправлені на переплавку і в музеї, а в низці країн Chaparral продовжують нести бойове чергування, наприклад, у Тайвані, Марокко, Єгипті. В Ізраїлі їх було знято з озброєння 2003 року, у Португалії 2018-го, у Чилі 2024-го.
А тому вельми цікавий екземпляр у питаннях закриття потреб ешелону малого радіусу дії, якого однаково критично не вистачає як для тилової України, так і по ЛБЗ.
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