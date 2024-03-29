Як врятувати Харків: Європа знає рецепт, але боїться образити Росію

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До 2022 року Харків входив до числа 20-ти найбільших міст Європи за кількістю офіційно зареєстрованого населення — 1,4 млн+ осіб. Реальне населення було ближче до 2 млн.

Серед не-столиць у Європі більшими за Харків були тільки Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона і Мюнхен. Власне, Харків знаходився між Мюнхеном і Міланом.

Коли Росія стріляє по Харкову, я намагаюся момент порівняння згадувати для наочності. Тому що Харків — це незрозуміло, а Барселона — зрозуміло.

Так от. Якщо позначити на карті рубіж, куди були прильоти, то щонайменше третину Харкова (Барселони, Мілана, Мюнхена) може бути перетворено на руїни з території РФ без застосування крилатих/балістичних ракет.

Боєприпас, яким Росія тренується вбивати дітей у Харкові, поки що сируватий, але має більшу руйнівну силу, як порівняти зі С-300 і — головне — за деякий час (місяці) може вироблятися в товарних кількостях.

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Харків під ударом: як урятувати місто від ментальної атаки Москви

Заходи для нейтралізації зрозумілі. Перше — це удари по пускових на території РФ. Друге — це засоби проти російської тактичної авіації. І одного, і другого достатньо у наших партнерів. Ба більше, частина засобів уже передана й освоєна українською армією, але є бан на використання на території Росії.

Справа за малим — політичне рішення. Усі, хто ухиляються від ухвалення такого рішення, сприяють Кремлю у знищенні Харкова і кличуть біду в Європу.

Закінчиться це тим, що російські бомби почнуть падати на міста ЄС і НАТО. Тому що Кремль удосконалює свою зброю в бойових умовах, поки західні країни чухаються. Плюс демонстрація страху — найкраща провокація для Кремля.

Якщо Путін може безкарно руйнувати одне з найбільших міст Європи, питання часу, коли він вирішить іти далі.

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