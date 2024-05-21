Відключення електрики – це надовго. Чому українцям не обійтися без підвищення тарифів

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Минулого тижня почалось те, що було очікувано – відключення населення через дефіцит у системі. При цьому почалось все з аварійних відключень, коли споживачі не знали, в який момент вони можуть бути відключені. Наприкінці тижня оголосили про запровадження графіків та, відповідно, планові відключення. Що цікаво, для декого це було неочікувано, а дехто взагалі обурювався з приводу відключень. Звісно, не обійшлось і без розгортання кампанії "злочинна влада відключає, щоб експортувати побільше", яке насправді є брехнею, на основі неграмотності, якою користуються ті, хто прагне розігнати ворожу інформаційну кампанію.

Взагалі відключення стали топтемою енергетичних новин минулого тижня. Це певною мірою показує часткову втрату відчуття реальності про наслідки російських обстрілів енергетичної системи принаймні частиною суспільства.

Нещодавнє опитування від групи "Рейтинг" засвідчило, що 20% респондентів взагалі не знають про втрати енергетики від російських обстрілів. А втрати ці за останні два місяці масштабні – втрачено понад 9 тис. мегават потужностей (а це більше половини нашого споживання взимку). За два місяці зруйновані або суттєво пошкоджені усі теплоелектростанції. Насправді рівень накопичених уражень такий, що наступна зима буде складнішою, ніж зима 2022-2023 років. Крім цього, відсутність відключень понад рік сформувала враження у багатьох, що в енергосистемі все добре. Майже четвертина респондентів не чули про заклики до економії та ощадного споживання електроенергії.

Інший цікавий показник — частка респондентів, готових до підвищення тарифу. 40% респондентів переконані, що тариф не потрібно підвищувати, навіть при погіршенні електропостачання. Це, звісно, все в теорії, бо говорити про погіршення електропостачання і жити в його умовах — дві великі різниці. І, звісно, цікаво, де ця межа погіршення, після якої частина респондентів перегляне свою думку.

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Це опитування було проведене протягом 6-8 травня, до останнього масштабного обстрілу і проблем із відключенням споживачів, які почались потім. Тобто погіршення електропостачання уже почалось.

Респонденти не знають, що тариф для населення є збитковим і ті, хто його фінансує ("Енергоатом" та "Укргідроенерго") не має зараз достатньо коштів. Натомість неодноразово доводилось зустрічати скопійований під копірку аргумент, "що підвищення тарифу для населення не змінить нічого, адже частка населення в загальному споживанні невелика". Не змінить у чому, хочеться одразу запитати, адже мова передусім про збитковість тарифу.

В цих аргументах наводяться дані до повномасштабного вторгнення і руйнування енергосистеми, які станом на сьогодні просто неадекватні. Потім ідуть аргументи, що начебто нам ЄС дає 1,5 мільярди євро щомісяця на відновлення енергетики, що є ще однією брехнею. Чомусь не бачив таких протестів стосовно тарифів на мобільний звʼязок та інтернет.

Звичайно, коли дійде до підвищення тарифу, влада повинна діяти цілком прозоро. Сьогодні вже звучить число 4,5-5 грн за кВт∙год. І тут і владі, і споживачам потрібно розуміти кілька важливих речей.

По-перше, необхідне чітке обґрунтування нового тарифу. Не можна просто озвучити число і тихенько прийняти постанову, а потрібно надати повну інформацію про обґрунтування такого тарифу.

По-друге, треба переглянути систему субсидій, щоб захистити неплатоспроможних споживачів. Бо зрозуміло, що новий тариф для частини громадян стане суттєвим додатковим тягарем. І їм потрібно компенсувати це зростання за рахунок субсидій.

Третє: відключення і потреба підвищення тарифу не пов’язані. Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а то й два (з невеликими перервами з помірною погодою та споживанням, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не збудується ані за місяць, ані за півроку. А враховуючи, скільки ми втратили внаслідок обстрілів, будувати потрібно багато і довго.

Тому усі, хто вважає, що відключення — це лише лякалка, щоб підвищити тариф, видихайте. Від відключень ми не втечемо. А от зі збитковим тарифом невідомо ще, скільки протягнемо.

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