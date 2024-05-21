Отключение электричества — это надолго. Почему украинцам не обойтись без повышения тарифов

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На прошлой неделе началось то, что было ожидаемо — отключение населения из-за дефицита в системе. При этом началось все с аварийных отключений, когда потребители не знали, в какой момент они могут быть отключены. В конце недели объявили о введении графиков и, соответственно, плановых отключениях. Что интересно, для некоторых это было неожиданно, а некоторые вообще возмущались по поводу отключений. Конечно, не обошлось и без развертывания кампании "преступная власть отключает, чтобы экспортировать побольше", которое на самом деле является ложью, на основе неграмотности, которой пользуются те, кто стремится разогнать враждебную информационную кампанию.

Вообще, отключения стали топ-темой энергетических новостей на прошлой неделе. Это в определенной степени показывает частичную потерю ощущения реальности о последствиях российских обстрелов энергетической системы по крайней мере частью общества.

Недавний опрос от группы "Рейтинг" показал, что 20% респондентов вообще не знают о потерях энергетики от российских обстрелов. А потери эти за последние два месяца масштабные — потеряно более 9 тыс. мегаватт мощностей (а это более половины нашего потребления зимой). За два месяца разрушены или существенно повреждены все теплоэлектростанции. На самом деле уровень накопленных поражений таков, что следующая зима будет сложнее, чем зима 2022-2023 годов. Кроме этого, отсутствие отключений более года сформировало впечатление у многих, что в энергосистеме все хорошо. Почти четверть респондентов не слышали о призывах к экономии и экономному потреблению электроэнергии.

Другой интересный показатель — доля респондентов, готовых к повышению тарифа. 40% респондентов убеждены, что тариф не нужно повышать, даже при ухудшении электроснабжения. Это, конечно, все в теории, потому что говорить об ухудшении электроснабжения и жить в его условиях — две большие разницы. И, конечно, интересно, где эта граница ухудшения, после которой часть респондентов пересмотрит свое мнение.

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Этот опрос был проведен в течение 6-8 мая, до последнего масштабного обстрела и проблем с отключением потребителей, которые начались потом. То есть ухудшение электроснабжения уже началось.

Респонденты не знают, что тариф для населения является убыточным и те, кто его финансирует ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") не имеет сейчас достаточно средств. Зато неоднократно приходилось встречать скопированный под копирку аргумент, "что повышение тарифа для населения не изменит ничего, ведь доля населения в общем потреблении небольшая". Не изменит в чем, хочется сразу спросить, ведь речь прежде всего об убыточности тарифа.

В этих аргументах приводятся данные до полномасштабного вторжения и разрушения энергосистемы, которые по состоянию на сегодня просто неадекватны. Затем идут аргументы, что якобы нам ЕС дает 1,5 миллиарда евро ежемесячно на восстановление энергетики, что является еще одной ложью. Почему-то не видел таких протестов относительно тарифов на мобильную связь и интернет.

Конечно, когда дойдет до повышения тарифа, власть должна действовать вполне прозрачно. Сегодня уже звучит число 4,5-5 грн за кВт∙ч. И здесь и власти, и потребителям нужно понимать несколько важных вещей.

Во-первых, необходимо четкое обоснование нового тарифа. Нельзя просто озвучить число и тихонько принять постановление, а нужно предоставить полную информацию об обосновании такого тарифа.

Во-вторых, надо пересмотреть систему субсидий, чтобы защитить неплатежеспособных потребителей. Потому что понятно, что новый тариф для части граждан станет существенным дополнительным бременем. И им нужно компенсировать этот рост за счет субсидий.

Третье: отключение и необходимость повышения тарифа не связаны. После пересмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а то и два (с небольшими перерывами с умеренной погодой и потреблением, когда будут возникать профициты). Новая генерация не построится ни за месяц, ни за полгода. А учитывая, сколько мы потеряли в результате обстрелов, строить нужно много и долго.

Поэтому все, кто считает, что отключения — это лишь страшилка, чтобы повысить тариф, выдыхайте. От отключений мы не убежим. А вот с убыточным тарифом неизвестно еще, сколько протянем.

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