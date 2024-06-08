Куди й у яких обсягах перекинуть резерви ЗС РФ — три найбільш ймовірні напрямки

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В середньому, кожне оперативно-тактичне угрупування військ (ОТУВ) противника отримує протягом місяця по 1000-1500 "тушок" на поповнення резерву та відновлення втрат. Для тих, які ведуть активні бойові дії, ця цифра може сягати до 2000. Тому, шановні громадяни, коли ви в черговий раз десь побачите та прочитаєте про "страшні" 30 тисяч в місяць, майте на увазі — це явно й суттєво перевищує реальні показники (й відповідно, можливості) противника у сфері "відновлення" та нарощування чисельності особового складу.

Реальна чисельність ВСЬОГО резерву противника, як оперативного так й так званого "стратегічного", ЗАГАЛОМ (який йому вдалося створити протягом 6-8 місяців цього та минулого років) не перевищує 50-60 тисяч одиниць особового складу, по всім напрямкам, включно із глибоким тилом. Й це по самим "оптимістичним" для противника підрахункам.

Інше питання — місце, спосіб та час застосування його…

За великим рахунком, реалізація плану російського командування на літньо-осінню кампанію 2024-го року, який, очевидно, передбачає організацію та проведення наступальної операції оперативного рівня (або, краще сказати, спроби її проведення), вимагатиме від нього МАКСИМАЛЬНОЇ концентрації цих резервів на якомусь обраному операційному напрямку.

Ймовірність тих чи інших варіантів реалізації цього сценарія на тих чи інших напрямках ми з вами, шановні читачи, розглядали трохи раніше, тому зупинятися на них не буду.

Зараз варто уважно слідкувати, куди й у яких обсягах "поїдуть" російські резерви та якого роду перегрупування будуть відбуватися у складі так званої "Объединенной группировки ВС РФ на Юго-Западном ТВД".

Це більш достовірно та реально свідчитиме про дійсні плани та задуми противника.

На сьогоднішній день, на мою СУБ'ЄКТВИНУ думку, за рівнем ймовірності, перша "трійка" виглядає наступним чином:

Торецький район оборони ЗСУ

Курахівсько-Вугледарський виступ (плацдарм)

Харківсько-Сумський напрямок.

Джерело.

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