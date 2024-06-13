Танки-роботи не "вистрілять": навіщо Росія пожвавила провалений проєкт безпілотного Т-72

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Щодо дистанційно керованого Т-72, з яким останню добу носиться російська пропаганда, мовляв — нова віха! Що, зокрема, обурило наших журналістів, особливо тих, що пишуть про війну й автоматично вважаються професійними військкорами, які одразу ж почали дошкуляти диванним ледащом, таким, як я, яких вважають експертами, запитаннями в режимі нон-стоп.

Ні, щоб банально залізти у Wikipedia або ось це ваш Google і дізнатися про проєкти дистанційно керованих танків.

Загалом, росіяни створили сенсацію? Насправді — ні. Росіяни вирішили влаштувати інформаційну кринжатину на черговій ура-патріотичній дичині? Теж, не зовсім так.

Проєкт дистанційно керованого танка виник в СРСР наприкінці 1970-х, у 1980-х на нього залили божевільних грошенят, і основною базою тоді слугував не чудовий Т-64, суперечливий, але все ж таки не загублений Т-80, а дефективний і убогенький Т-72.

Т-64 — набагато цікавіша радянська розробка

Результат? Проєкт, попри влиті кошти, які можна порівняти зі створенням нової модифікації одного з наявних танків, не вразив тодішнє керівництво СРСР — і проєкт закрили.

І ось, понад 30 років потому, російські кулібіни дістали з запорошеної шухляди те, що було поховано до того, як ще навіть не народилося, і вирішили це представити як нову віху в розвитку російського ВПК.

Так, ви маєте рацію — це убозтво, але є нюанс.

З урахуванням втрат РОВ, особливо серед екіпажів, підготувати більш-менш базовий екіпаж для нової бойової машини у росіян уже не вистачає часу. Зі свого боку, танки у них зараз або тупо проривають лінії оборони, або виконують функцію артилерії. А ось досвіду 1980-х якраз вистачає для того, щоб танки-ангари перевести в дистанційний функціонал і навіть не готувати на них екіпажі, просто тупо варити метал на каркас.

Тому, так, повністю згоден — убозтво, але загалом я б так однозначно до того, що відбувається з того боку, не ставився. Довести до рівня повноцінно дистанційно-керованої бойової машини в полі бою вони танки не доведуть, а й танк-ангар, що прориває рубіж, по суті є локомотивом, а не бойовою машиною.

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