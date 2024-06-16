Кінець "непотоплюваного авіаносця": як Росія втрачає контроль над Кримом

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Поєднання української винахідливості та ракет великої дальності, що поставляються Заходом, робить російську окупацію Криму дедалі більш неспроможною. Триваюче ослаблення позицій Росії на Кримському півострові є відчутним ударом по престижу Кремля, що також має потенційно серйозні практичні наслідки для майбутнього війни.

Останніми тижнями довгоочікувані поставки американських ракет дозволили Україні активізувати кампанію повітряних ударів по засобах російської ППО та інших військових об'єктах на всьому окупованому півострові. Це продовжується за більш ранньою серією атак безпілотників і ракет на російський Чорноморський флот, які змусили більшу частину військових кораблів Путіна відступити з Криму у відносно безпечний Новоросійськ.

Повідомлення про нові українські авіаудари по російських військових об'єктах у Криму тепер стали майже щоденним явищем. Наприклад, 10 червня Україна заявила, що завдала удару по трьох передових російських системах ППО. Серед інших важливих цілей — російські аеродроми, радари, командні пункти і центри зв'язку. Більшість нещодавніх атак стали можливими завдяки постачанню ракет ATACMS зі США в межах законопроєкту про військову допомогу, який був остаточно ухвалений Конгресом у квітні після кількох місяців затримок.

Крім неухильного виснаження обороноздатності Росії, Україна, схоже, також має намір ізолювати Крим, націлюючись на логістичні зв'язки Кремля з окупованим півостровом. За даними Міністерства оборони Великої Британії, внаслідок ударів української авіації наприкінці травня було пошкоджено два залізничні пороми на кримській стороні Керченської протоки, що тимчасово вивело їх з ладу. Це стало серйозним ударом, оскільки Москва стала покладатися на ці поромні перевезення для поповнення запасів своєї армії в Криму після серії українських атак на Кримський міст, що з'єднує півострів із Росією.

Повідомляється, що нещодавній напад на українську поромну переправу змусив Росію відновити транспортування військових вантажів і палива вразливим Кримським мостом. Москва спробувала захистити міст від можливого нападу, розгорнувши кілька барж на додаток до наявної великої оборони. Однак очевидна легкість, з якою Україна змогла завдати удару по російській системі ППО і логістичних вузлах по всьому Криму, змусила декого припустити, що руйнування Кримського мосту тепер може бути лише питанням часу.

У нинішній ситуації, руйнування Кримського мосту стало лише питанням часу Фото: Kerch.FM

Кремль, схоже, добре усвідомлює цю вразливість. Протягом минулого року російські інженери будували низку залізничних ліній, що йдуть із самої Росії через окуповані райони материкової України вздовж узбережжя Азовського моря до Криму. Це має допомогти Москві підтримувати зв'язок із півостровом і постачати російські війська на півдні України, однак нові залізничні маршрути також стануть ключовими цілями для українських ракет і диверсантів.

Наразі очевидно, що підвищені можливості України з нанесення повітряних ударів ставлять російські окупаційні сили в Криму в небезпечне становище. Використовуючи надані Заходом крилаті ракети і військово-морські безпілотники вітчизняного виробництва, Україні вже вдалося змусити більшу частину російського Чорноморського флоту піти з порту приписки Севастополя в Криму. Це також обмежило можливості російських військових кораблів діяти в західній частині Чорного моря.

Зараз триває наступний етап цих зусиль: Україна методично виснажує російську протиповітряну оборону і піддає весь півострів новим атакам. Очікується, що Україна отримає перші винищувачі F-16 найближчими місяцями, що підготує ґрунт для ширшої повітряної кампанії проти великої вцілілої військової інфраструктури Росії по всьому Криму. Оскільки система ППО знищена, а лінії постачання перебувають під загрозою, російська армія в Криму незабаром може зіткнутися з усвідомленням того, що її становище більше не є стійким.

Погіршення стану Росії в Криму є дуже особистим приниженням для Володимира Путіна. Захоплення півострова у 2014 році ознаменувало початок вторгнення Росії в Україну і досі широко вважається найбільшим досягненням за весь час правління Путіна. Пам'ятаючи про це, він, найімовірніше, чинитиме опір закликам скоротити російську військову присутність у Криму без нагальної потреби. Проте вже зараз зрозуміло, що Крим уже не той "непотоплюваний авіаносець", яким був колись. Натомість він стає слабкою ланкою в російському вторгненні, яку Україна продовжуватиме використовувати.

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