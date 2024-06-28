Як організувати goal-oriented роботу відділу маркетингу? Інсайти від COO Netpeak Agencies Group

Related video

Сьогодні я, як COO групи диджитал агентств, хочу поділитися своїми інсайтами про те, чому goal-oriented підхід стає все більш важливим для сучасних компаній на прикладі реалізації такого підходу у нас в Netpeak Agencies Group.

Goal-oriented методика ведення бізнесу заснована на чіткому формулюванні та вимірюванні цілей. Це означає, що ви не просто йдете за течією, а маєте чітке уявлення про те, чого хочете досягти й розробляєте чіткий план дій для цього. Існує багато причин, чому підхід стає все більш важливим для сучасних компаній:

Він допомагає зосередитися на головному. Коли ви чітко знаєте, чого хочете досягти, ви можете краще розподіляти свої ресурси та час.

Коли ви чітко знаєте, чого хочете досягти, ви можете краще розподіляти свої ресурси та час. Він мотивує. Досягнення цілей дає відчуття задоволення та мотивацію після отримання результатів.

Досягнення цілей дає відчуття задоволення та мотивацію після отримання результатів. Він допомагає виміряти результат. Без чітких цілей важко зрозуміти, чи достатньо швидко ви рухаєтесь.

Без чітких цілей важко зрозуміти, чи достатньо швидко ви рухаєтесь. Він чіткий та прозорий: завдяки такому підходу я розумію, що робить кожен відділ, і як їхня робота впливає на загальний результат.

Як операційні процеси Netpeak Agencies Group змінювалися з початком війни

До 24 лютого 2022 року команда маркетингу Netpeak Agencies Group налічувала близько 30 співробітників, з яких половина були SDR. Їхня робота полягала в первинній обробці лідів, їх оцінці та передачі кваліфікованих лідів сейлз-менеджерам. З початком повномасштабного вторгнення ми змушені були розформувати команду SDR і перейти на нову модель роботи. Зараз всі заявки обробляються сейлз-менеджерами самостійно. Завдяки реалізації цієї стратегії вони були більш мотивовані якісніше обробляти кожного ліда, що збільшило конверсію в продажі.

Я очолив команду маркетингу у квітні 2022 року, тоді в нашій команді залишилось лише 10 людей. Ми оптимізували наші внутрішні ресурси та здійснили перерозподіл обов'язків, що дозволило деяким членам команди взяти на себе нові функції, необхідні в той період невизначеності, а також перефокусувались на ринок Європи. Зараз нас понад 20. Чітко структурувавши роботу, створили два напрямки із керівниками для кожного: performance-маркетинг та PR & бренд-комунікацій. Раніше маркетингові активності були спрямовані лише на розвиток загального бренду групи агентств Netpeak. Однак з початку 2024 року ми вирішили додатково зосередитися на розвитку кожного департаменту окремо.

Для досягнення наших річних цілей, ми розробили стратегію, яка включає плани з генерації лідів та збільшення ревенью через performance-маркетингові канали для кожного департаменту. Також сфокусувалися на роботі над брендами керівників наших виробничих департаментів. Розробили активності з формування знання, що Netpeak є експертом не лише в SEO та PPC, а й аналітиці, email-маркетингу, маркетплейсах. Якщо говорити про інструменти, то це робота з особистими брендами керівників напрямів в медіа та event-маркетинг.

Якщо казати про декілька ключових інсайтів з нашого досвіду:

— перехід від SDR до сейлз-менеджерів призвів до збільшення конверсії в продаж;

— реструктуризація департаменту маркетингу та розподіл напрямків зробили роботу команди більш ефективною;

— ретельний пошук керівників (а час від часу і спеціалістів) напрямків потребує значних ресурсів, проте це виправдана інвестиція: висококваліфіковані фахівці, в результаті, стануть вашою надійною правою рукою й надійними партнерами.

Департамент маркетингу Netpeak Agencies Group використовує goal-oriented підхід, де кожен відділ має свої чіткі цілі, які потрібно досягти до кінця року або півріччя. Під час повномасштабного вторгнення ми розпочали активну роботу по виходу на закордонні ринки, а вже з кінця 2022 року побачили позитивну динаміку у відновленні українського ринку й перенаправили увагу на досягнення ревенью, залучення лідів та роботу над нашими цілями. Вперше в департаменті маркетингу встановили конкретні цілі із головним показником — ревенью.

Зараз департамент маркетингу зосереджений на таких трьох цілях:

1. Отримання ревенью перших оплат й SAL лідів.

2. Вихід на ринок США: досліджуємо новий ринок, щоб знайти можливості й партнерів для розширення нашої присутності.

3. Реалізація комплексного PR-плану, який налічує такі активності, як вихід статей в українських бізнес-медіа із високим щомісячним трафіком аудиторії, виступи спікерів спільно з нашими партнерами із реалізованими разом кейсами у конференціях й рейтингах, створення партнерських відгуків в форматі відеоінтерв’ю з нашими партнерами, а також запуск серії власних онлайн-мітапів Business Growth MeetUp для власників бізнесу та СЕО по розбору прикладних digital інструментів.

Звісно, впровадити goal-oriented підхід з фокусом на ревенью було нелегким завданням, бо маркетинг хоча і впливає на процес отримання заявок й лідів, але не відповідає за фінальний продаж клієнту. Тому виникало логічне запитання: чому маркетинг повинен брати на себе відповідальність за фінальний продаж? Якщо у маркетолога, або у керівника напрямку маркетингу чітко визначена ціль по ревенью, він зацікавлений у тому, щоб відстежувати те, як обробляються ліди й відповідає за їх подальшу конверсію. Наприклад, якщо з онлайн-мітапу ми привели 10 лідів, то маркетинг департамент не просто передає їх в sales-департамент, а відповідає за те, скільки з них конвертувались у продажі. Цей підхід з додатковим контролем якості лідів спрацював на "ура"

Серед 5 кроків для успішного впровадження goal-oriented підходу, виділив би такі:

1. Згуртуйте та підготуйте команду заздалегідь

Команда має брати участь у створенні цілей: кожна з них має бути чітко визначена, зафіксована й погоджені на виконання з керівником напрямку й кожним членом команди, кому встановлюються цілі. При цьому, важливо правильно аргументувати доречність їх постановки.

2. Не поспішайте переводити одразу всі цілі в ревенью

Якщо напрям новий і у вас немає історичних даних, то спочатку встановіть цілі за синтетичними показниками, а потім поступово переводьте їх у чіткий дохід. Наприклад, при організації мітапів ми почали з відстеження реєстрацій та лідів, а через пів року перейшли до прогнозування цілей по доходу.

3. Стимулюйте команду

Ми впровадили додаткову систему стимулювання по ревенью, тобто мотивуємо досягати додаткових цілей за додаткові бонуси.

4. Ставте SMART+CBP цілі

Використовуйте SMART+CBP підхід, щоб встановлювати чіткі, вимірювані, досяжні, релевантні та часові обмежені цілі. Дізнайтеся більше про метод SMART та до чого тут букви CBP в моїй колонці.

"Хочеш досягти вершини — чітко визнач, навіщо, куди, коли, ти йдеш й що отримаєш на фініші" точно описує суть goal-oriented підходу. Така філософія ведення бізнесу покращує управління командою й допомагає не лише чітко окреслити напрямок руху, але й досягти планових і навіть більших результатів".