Торецький сюрприз. Як командування ЗС РФ розпочало операцію, яку саме не планувало

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Про Торецький напрямок, у світлі подій на Покровському напрямку.

Протягом кількох останніх діб (можемо казати про ТИЖДЕНЬ) передові підрозділи противника (ймовірно, зі складу мотострілецьких полків територіальних військ\мсп ТрВ, які оперативно підпорядковані 132-й окремій мотострілецькій бригаді \омсбр 1-го армійського корпусу\АК), а також поки не ідентифіковані нами підрозділи зі складу цього ж об’єднання (цілком можливо, задіяний 109-й стрілецький полк цього АК) розпочали активні (у сенсі наступальні) дії на напрямках Майорськ – Північне, а також Майорськ – Залізне й східна частина Південне – Північне.

Внаслідок чого спромоглися досягнути успіху в тактичній зоні оборони ЗСУ, вклинившись у неї на глибину до 2,6 км й по фронту — до 5,6 км… Причому, схоже, що у південній частині цього вклинення противник зустрів мінімальний спротив, образно кажучи, "проїхавшись" по дорозі північніше відвалів через наші передові позиції (причому навіть на супутникових знімках там видно облаштований опорний пункт) й заїхавши у с.Південне прямо по вул.Леніна та вул.Красна аж до вул.Харківська та трохи не доїхавши до Соціального містечка.

Що все це означає? Й чому саме зараз противник активізувався на Торецькому напрямку?

Ну, давайте по порядку…

На мою думку, це означає спробу реалізувати дуже схожий "сценарій" прориву у місто угрупування військ (УВ) противника "Юг", який воно спробувало нещодавно "на м.Часів Яр", але тепер у смузі УВ "Центр" й щодо м.Торецьк. Й наскільки я розумію, у випадку з м.Торецьк, поки противник зі складу УВ "Центр" діє цілком успішно, на відміну від своїх "колег" в районі м.Часів Яр з УВ "Юг" — причому, очевидно, суттєво меншими силами.

У зв’язку з цими подіями виникає цілком логічне питання. А чому саме у загальній дирекції "схід-захід", по суті, "в лоб", замість класичних дій на обхід та охоплення?

Відповідь банальна та очевидна.

Тому що наразі противник не спромігся створити попередні умови для проведення класичної операції "на оточення". Південний фас (фланг, якщо вам так більше подобається) сформований лише частково (противник НЕ вийшов на рубіж Суха Балка – Нью-Йорк), а північний (ага, той самий, який з боку м.Часів Яр), взагалі "застряг".

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Й відповідно, що залишається?

Правильно — спрямувати головні зусилля УВ "Центр" саме "у бік Покровська" та дороги, яка з'єднує це місто із Костянтинівкою. Ну й заодно "таки вийти на р.Вовча".

А в Торецьк спробувати прорватися зі сходу, чого, очевидно, наше командування, дуже ймовірно, взагалі не очікувало (вважаючи своїх опонентів людьми тверезомислячими), або прогавило момент, коли російське командування вирішило "рішати проблему Торецька" іншим шляхом, ніж замислювалося "изначально".

Ну й в результаті — маємо те, що маємо.

Чому саме зараз? Також зрозуміло. Час піджимає, червень закінчується, а попередніх умов для "красивой операции на окружение Торецка" противнику створити не вдалося. Тому, щоб в кінцевому рахунку не зірвати всі задуми, плани та графіки літньо-осінньої кампанії 2024-го року в частині, що стосується цього напрямку, очевидно, командування противника й поспішило організувати "прорыв в Торецк", сподіваючись на раптовість та "нетривиальность" такого рішення, й поки виявилося у цих своїх розрахунках правим.

Ну й підсумовуючи.

На мою упереджену та суб’єктивну думку, на Торецькому напрямку ПОКИ ЩО ми маємо справу із такою собі спробою противника з розряду "как пойдет" (до речі, доволі частий метод російського командування "прощупывать" систему оборони ЗСУ на тому чи іншому напрямку). Але поки на Торецькому напрямку "йде" у нього доволі успішно, однак я дуже сумніваюсь, що російське командування загалом таки всерйоз розглядає "штурм с востока" Торецька як, власне, основний.

Тому — фланги, фланги й ще раз фланги.

У цьому сенсі я би відслідковував, куди саме "зосередяться" основні сили 27-ї мотострілецької дивізії (мсд) противника.

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