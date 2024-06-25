Просування військ РФ уповільнюється: чим небезпечна ситуація під Донецьком і чому близька її стабілізація
У Донецькій операційній зоні поступ супротивника максимально сповільнився — такого не було із січня, пише військовий кореспондент Богдан Мірошников. За його оцінкою, стабілізація фронту не за горами, хоча зараз подекуди ситуація залишається дуже складною.
Донецька операційна зона
Ворог продовжує концентруватися на просуванні у бік Калинового, Новоселівки 1-ї та у Красногорівці.
Для виконання цих завдань окупант намагається захопити Сокіл, просуватися північніше Уманського, Архангельського та західніше Новопокровського.
Успіхи мав мінімальні, напевне, найменші, починаючи із січня (перших чисел місяця) цього року.
Але, однак, успіхи у ворога все ще є.
Так, наприклад, орки наблизилися до захоплення Невельського та Сокола. Захопили Новоолександрівку (деякий час назад).
Насправді це ділянки, що загрожують, адже те саме Невельське утримує величезну порожнечу на захід від села. Вона закінчується аж на р. Вовча у районі Курахівки (!).
Сокіл же дає можливість атакувати як у бік залізниці та сіл вздовж неї (Прогрес), а також Новоселівку 1-шу з півночі.
Також небезпечна ситуація у Красногорівці. Вона наче трохи була стабілізована, але там все "на тоненького". Дуже багато було втрачено.
Але загалом подивимося.
Наразі основні рубежі у всій операційній зоні зайняли наші бойові підрозділи та закріпилися.
І якщо нічого екстраординарного не станеться — стабілізація не за горами (це припущення, яке не має часових рамок наразі).
А поки ворог продовжує ходити в атаки навіть колонами.
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