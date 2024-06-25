Просування військ РФ уповільнюється: чим небезпечна ситуація під Донецьком і чому близька її стабілізація

Related video

Донецька операційна зона

Ворог продовжує концентруватися на просуванні у бік Калинового, Новоселівки 1-ї та у Красногорівці.

Для виконання цих завдань окупант намагається захопити Сокіл, просуватися північніше Уманського, Архангельського та західніше Новопокровського.

Успіхи мав мінімальні, напевне, найменші, починаючи із січня (перших чисел місяця) цього року.

Але, однак, успіхи у ворога все ще є.

Так, наприклад, орки наблизилися до захоплення Невельського та Сокола. Захопили Новоолександрівку (деякий час назад).

Насправді це ділянки, що загрожують, адже те саме Невельське утримує величезну порожнечу на захід від села. Вона закінчується аж на р. Вовча у районі Курахівки (!).

Один із обстрілів Курахового Фото: Курахово Селидово Покровск

Сокіл же дає можливість атакувати як у бік залізниці та сіл вздовж неї (Прогрес), а також Новоселівку 1-шу з півночі.

Також небезпечна ситуація у Красногорівці. Вона наче трохи була стабілізована, але там все "на тоненького". Дуже багато було втрачено.

Але загалом подивимося.

Наразі основні рубежі у всій операційній зоні зайняли наші бойові підрозділи та закріпилися.

І якщо нічого екстраординарного не станеться — стабілізація не за горами (це припущення, яке не має часових рамок наразі).

А поки ворог продовжує ходити в атаки навіть колонами.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо