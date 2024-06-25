Продвижение войск РФ замедляется: чем опасна ситуация под Донецком и почему близка ее стабилизация
В Донецкой операционной зоне продвижение противника максимально замедлилось — такого не было с января, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников. По его оценке, стабилизация фронта не за горами, хотя сейчас кое-где ситуация остается очень сложной.
Донецкая операционная зона
Враг продолжает концентрироваться на продвижении в сторону Калиново, Новоселовки 1-й и в Красногоровке.
Для выполнения этих задач оккупант пытается захватить Сокол, продвигаться севернее Уманского, Архангельского и западнее Новопокровского.
Успехи имел минимальные, наверное, наименьшие, начиная с января (первых чисел месяца) этого года.
Но, тем не менее, успехи у врага все еще есть.
Так, например, орки приблизились к захвату Невельского и Сокола. Захватили Новоалександровку (некоторое время назад).
На самом деле это угрожающие участки, ведь то же Невельское удерживает огромную пустоту к западу от села. Она заканчивается аж на р. Волчья в районе Кураховки (!).
Сокол же дает возможность атаковать как в сторону железной дороги и сел вдоль нее (Прогресс), а также Новоселовку 1-ю с севера.
Также опасная ситуация в Красногоровке. Она как будто немного была стабилизирована, но там все "на тоненького". Очень много было потеряно.
Но в целом посмотрим.
Сейчас основные рубежи во всей операционной зоне заняли наши боевые подразделения и закрепились.
И если ничего экстраординарного не произойдет — стабилизация не за горами (это предположение, которое не имеет временных рамок пока).
А пока враг продолжает ходить в атаки даже колоннами.
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