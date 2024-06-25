Продвижение войск РФ замедляется: чем опасна ситуация под Донецком и почему близка ее стабилизация

Related video

Донецкая операционная зона

Враг продолжает концентрироваться на продвижении в сторону Калиново, Новоселовки 1-й и в Красногоровке.

Для выполнения этих задач оккупант пытается захватить Сокол, продвигаться севернее Уманского, Архангельского и западнее Новопокровского.

Успехи имел минимальные, наверное, наименьшие, начиная с января (первых чисел месяца) этого года.

Но, тем не менее, успехи у врага все еще есть.

Так, например, орки приблизились к захвату Невельского и Сокола. Захватили Новоалександровку (некоторое время назад).

На самом деле это угрожающие участки, ведь то же Невельское удерживает огромную пустоту к западу от села. Она заканчивается аж на р. Волчья в районе Кураховки (!).

Один из обстрелов Курахово Фото: Курахово Селидово Покровск

Сокол же дает возможность атаковать как в сторону железной дороги и сел вдоль нее (Прогресс), а также Новоселовку 1-ю с севера.

Также опасная ситуация в Красногоровке. Она как будто немного была стабилизирована, но там все "на тоненького". Очень много было потеряно.

Но в целом посмотрим.

Сейчас основные рубежи во всей операционной зоне заняли наши боевые подразделения и закрепились.

И если ничего экстраординарного не произойдет — стабилизация не за горами (это предположение, которое не имеет временных рамок пока).

А пока враг продолжает ходить в атаки даже колоннами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно