Смерть дронам-розвідникам: як бразильські літаки Embraer допоможуть захистити аеродроми ЗСУ

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Як на мене… EMB-314 Super Tucano А-29А\В — одне з МОЖЛИВИХ рішень щодо прикриття важливих стаціонарних об'єктів Сил оборони України у оперативному тилу, від дій оперативно-тактичних БПЛА розвідки та наведення противника (іранських "мопедів" це також стосується), та й взагалі, може перехоплювати такі цілі у ЗАЗДАЛЕГІДЬ визначених зонах:

має два ВБУДОВАНИХ 12.7 мм кулемета (для БПЛА типу "Орлан-10" — вистачить "поза очі"), запас патронів — по 200 на кожний ствол, окрім того, може нести 20-мм автоматичну гармату на фюзеляжному вузлі підвіски;

швидкість — 520-590 км\г, крейсерська та максимальна, може повільніше, наздогнати будь-який ворожий БПЛА-розвідник — цілком спроможний;

має лазерний приціл та дальномір;

вартість години експлуатації — 500-700 доларів.

Потреба — десь 10-12 одиниць…

Хоча, зазвичай, фірма "Ембраєр" продає їх партією у 30 одиниць (24 бойових + 6 навчальних).

Налагодити патрулювання цих літаків у визначених зонах у оперативному тилу (наприклад, в районі наших авіабаз\АБ та інших важливих об'єктів військової інфраструктури), думаю, було би нескладно. Може патрулювати — до 8 годин (із підвісними баками).

Питання можуть виникнути, думаю, лише із виявленням та наведенням на ворожі оперативно-тактичні БПЛА-розвідники…

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