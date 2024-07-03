Смерть дронам-розвідникам: як бразильські літаки Embraer допоможуть захистити аеродроми ЗСУ
Нещодавні події актуалізували проблему захисту стаціонарних об'єктів ЗСУ, насамперед аеродромів. Військовий аналітик Костянтин Машовець пропонує вирішити це питання за допомогою одного простого, але дуже ефективного літака…
Як на мене… EMB-314 Super Tucano А-29А\В — одне з МОЖЛИВИХ рішень щодо прикриття важливих стаціонарних об'єктів Сил оборони України у оперативному тилу, від дій оперативно-тактичних БПЛА розвідки та наведення противника (іранських "мопедів" це також стосується), та й взагалі, може перехоплювати такі цілі у ЗАЗДАЛЕГІДЬ визначених зонах:
- має два ВБУДОВАНИХ 12.7 мм кулемета (для БПЛА типу "Орлан-10" — вистачить "поза очі"), запас патронів — по 200 на кожний ствол, окрім того, може нести 20-мм автоматичну гармату на фюзеляжному вузлі підвіски;
- швидкість — 520-590 км\г, крейсерська та максимальна, може повільніше, наздогнати будь-який ворожий БПЛА-розвідник — цілком спроможний;
- має лазерний приціл та дальномір;
- вартість години експлуатації — 500-700 доларів.
Потреба — десь 10-12 одиниць…
Хоча, зазвичай, фірма "Ембраєр" продає їх партією у 30 одиниць (24 бойових + 6 навчальних).
Налагодити патрулювання цих літаків у визначених зонах у оперативному тилу (наприклад, в районі наших авіабаз\АБ та інших важливих об'єктів військової інфраструктури), думаю, було би нескладно. Може патрулювати — до 8 годин (із підвісними баками).
Питання можуть виникнути, думаю, лише із виявленням та наведенням на ворожі оперативно-тактичні БПЛА-розвідники…
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