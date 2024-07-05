Де вирішує один, там немає грошей: у чому секрет успіху багатих країн

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Цілу полицю у моїй книжковій шафі займають книжки, присвячені лише одному питанню: чому одні країни багаті, а інші бідні.

Якщо відкинути тимчасові сплески багатства, породженого найбільш популярним на цей момент природним ресурсом (сьогодні це нафта, а вчора і завтра щось інше), то відповідь висловлена по-різному, але суть одна.

Багаті країни є багатими, бо, коли у них є складні проблеми (а в кого їх нема?), вони застосовують для їх вирішення такі підходи:

застосування правил розв'язання проблем;

розв'язання проблеми спеціально підготовленими для цього людьми;

консультування з тими, хто знає (експерти);

консультування з тими, чиїх інтересів торкається (стейкхолдери);

залучення до розробки рішень людей з різним фахом та поглядами (інклюзивність);

перенесення розгляду проблеми поближче до самої проблеми (децентралізація);

дослідження варіантів;

дискусії (колегіальність)

тощо.

Бідні країни є бідними, бо, коли у них є складні проблеми (а в кого їх нема?), вони застосовують для їх вирішення такий підхід:

ухвалення рішень лідером на основі інтуїції та консультацій з кількома людьми, яким він/вона довіряє, але які нічого не знають про проблему.

Все решта є наслідком. Ви скажете, що причини бідності країн полягають у незбалансованих бюджетах, боргових ямах, провальних політичних авантюрах, сумнівних ідеологічно мотивованих економічних експериментах, непотрібних війнах, жадібності політиків, олігархічних впливах, корупції тощо. Але все це є наслідками вищенаведеного.

Я дуже спростив, але, сподіваюся, пояснив доступно.

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