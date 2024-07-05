Где решает один, там нет денег: в чем секрет успеха богатых стран

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Целую полку в моем книжном шкафу занимают книги, посвященные только одному вопросу: почему одни страны богаты, а другие бедны.

Если отбросить временные всплески богатства, порожденного наиболее популярным на данный момент природным ресурсом (сегодня это нефть, а вчера и завтра что-то другое), то ответ формулируется по-разному, но суть одна.

Богатые страны богаты, потому что, когда у них есть сложные проблемы (а у кого их нет?), они применяют для их решения такие подходы:

применение правил решения проблем;

решение проблемы специально подготовленными для этого людьми;

консультирование с теми, кто знает (эксперты);

консультирование с теми, чьи интересы затрагиваются (стейкхолдеры);

привлечение к разработке решений людей с разной специальностью и взглядами (инклюзивность);

перенос рассмотрения проблемы поближе к самой проблеме (децентрализация);

исследование вариантов;

дискуссии (коллегиальность)

и т.д.

Бедные страны являются бедными, потому что, когда у них есть сложные проблемы (а у кого их нет?), они применяют для их решения такой подход:

принятие решений лидером на основе интуиции и консультаций с несколькими людьми, которым он/она доверяет, но которые ничего не знают о проблеме.

Все остальное является следствием. Вы скажете, что причины бедности стран заключаются в несбалансированных бюджетах, долговых ямах, провальных политических авантюрах, сомнительных идеологически мотивированных экономических экспериментах, ненужных войнах, жадности политиков, олигархических влияниях, коррупции и тому подобное. Но все это является следствием вышеприведенного.

Я очень упростил, но, надеюсь, объяснил доступно.

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