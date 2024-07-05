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Мнения

Где решает один, там нет денег: в чем секрет успеха богатых стран

Почему одним странам удается быть богатыми, а другие не могут вылезти из бедных? Аналитик Валерий Пекар считает, что весь секрет здесь — в способе решения сложных проблем, которые возникают перед любым государством.

Валерий Пекарь
Валерий Пекарь
Философ
eye 353
Бедные и богатые: два мира, два способа решения проблем
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Бедные и богатые: два мира, два способа решения проблем
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Целую полку в моем книжном шкафу занимают книги, посвященные только одному вопросу: почему одни страны богаты, а другие бедны.

Если отбросить временные всплески богатства, порожденного наиболее популярным на данный момент природным ресурсом (сегодня это нефть, а вчера и завтра что-то другое), то ответ формулируется по-разному, но суть одна.

Богатые страны богаты, потому что, когда у них есть сложные проблемы (а у кого их нет?), они применяют для их решения такие подходы:

  • применение правил решения проблем;
  • решение проблемы специально подготовленными для этого людьми;
  • консультирование с теми, кто знает (эксперты);
  • консультирование с теми, чьи интересы затрагиваются (стейкхолдеры);
  • привлечение к разработке решений людей с разной специальностью и взглядами (инклюзивность);
  • перенос рассмотрения проблемы поближе к самой проблеме (децентрализация);
  • исследование вариантов;
  • дискуссии (коллегиальность)

и т.д.

Бедные страны являются бедными, потому что, когда у них есть сложные проблемы (а у кого их нет?), они применяют для их решения такой подход:

  • принятие решений лидером на основе интуиции и консультаций с несколькими людьми, которым он/она доверяет, но которые ничего не знают о проблеме.

Все остальное является следствием. Вы скажете, что причины бедности стран заключаются в несбалансированных бюджетах, долговых ямах, провальных политических авантюрах, сомнительных идеологически мотивированных экономических экспериментах, ненужных войнах, жадности политиков, олигархических влияниях, коррупции и тому подобное. Но все это является следствием вышеприведенного.

Я очень упростил, но, надеюсь, объяснил доступно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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