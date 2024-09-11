Дрони балістику не замінять: чому дозвіл Заходу бити по території Росії такий важливий

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Тішить те, що ми навчилися використовувати дальні баражувальні боєприпаси набагато краще за ворога.

Останнім часом окупант нас знову випереджає у темпах пусків та застосування, але це обумовлено тим, що у них було в запасі кілька сотень станом на кінець серпня.

На цей момент (10.09) їм вистачить запасів, щоб запускати 30-35 мопедів щодня протягом місяця.

Зараз ми трошки статистику будемо вирівнювати.

Але питання №1 це все одно не вирішить.

Скільки б не було у нас дронів, вони не нанесуть стільки шкоди окупанту, скільки це можуть зробити крилаті та балістичні ракети.

Скоро буде вже 6 місяців, як ми просимо партнерів надати нарешті цей клятий дозвіл. Але ні. Там коричневі лінії все малюють.

Ну ок, з таким підходом — нададуть нам США свої КР авіаційного базування — а далі що? Знову тупориле обмеження радіуса по Криму включно, а далі — ні?

Це вже дико. Коли Iран з КНДР надають свої БР різної дальності — наші союзники малюють коричневі лінії.

Якщо Байден так сильно обіцяв на залишках свого терміну президентства зайнятися щільно Україною — то де ця робота?

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