Дрони балістику не замінять: чому дозвіл Заходу бити по території Росії такий важливий
Україна досягла величезного прогресу у виробництві дронів, за якими вже може змагатися з Росією. Але вони таки не можуть замінити крилатих і балістичних ракет — а ними бити по території супротивника вперто забороняють союзники, боячись міфічних червоних ліній.
Тішить те, що ми навчилися використовувати дальні баражувальні боєприпаси набагато краще за ворога.
Останнім часом окупант нас знову випереджає у темпах пусків та застосування, але це обумовлено тим, що у них було в запасі кілька сотень станом на кінець серпня.
На цей момент (10.09) їм вистачить запасів, щоб запускати 30-35 мопедів щодня протягом місяця.
Зараз ми трошки статистику будемо вирівнювати.
Але питання №1 це все одно не вирішить.
Скільки б не було у нас дронів, вони не нанесуть стільки шкоди окупанту, скільки це можуть зробити крилаті та балістичні ракети.
Скоро буде вже 6 місяців, як ми просимо партнерів надати нарешті цей клятий дозвіл. Але ні. Там коричневі лінії все малюють.
Ну ок, з таким підходом — нададуть нам США свої КР авіаційного базування — а далі що? Знову тупориле обмеження радіуса по Криму включно, а далі — ні?
Це вже дико. Коли Iран з КНДР надають свої БР різної дальності — наші союзники малюють коричневі лінії.
Якщо Байден так сильно обіцяв на залишках свого терміну президентства зайнятися щільно Україною — то де ця робота?
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