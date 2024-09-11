Дроны баллистику не заменят: почему разрешение Запада бить по территории России так важно
Украина достигла огромного прогресса в производстве дронов, по которым уже может соревноваться с Россией. Но они таки не могут заменить крылатых и баллистических ракет — а бить ими по территории соперника упорно запрещают союзники, боясь мифических красных линий.
Радует то, что мы научились использовать дальние барражирующие боеприпасы гораздо лучше врага.
В последнее время оккупант нас снова опережает в темпах пусков и применения, но это обусловлено тем, что у них было в запасе несколько сотен по состоянию на конец августа.
На данный момент (10.09) им хватит запасов, чтобы запускать 30-35 мопедов ежедневно в течение месяца.
Сейчас мы немножко статистику будем выравнивать.
Но вопрос №1 это все равно не решит.
Сколько бы ни было у нас дронов, они не нанесут столько вреда оккупанту, сколько это могут сделать крылатые и баллистические ракеты.
Скоро будет уже 6 месяцев, как мы просим партнеров предоставить наконец это проклятое разрешение. Но нет. Там коричневые линии все рисуют.
Ну ок, с таким подходом — предоставят нам США свои КР авиационного базирования — а дальше что? Опять тупое ограничение радиуса по Крыму включительно, а дальше — нет?
Это уже дико. Когда Иран с КНДР предоставляют свои БР разной дальности — наши союзники рисуют коричневые линии.
Если Байден так сильно обещал на остатках своего срока президентства заняться плотно Украиной — то где эта работа?
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