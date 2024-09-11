Дроны баллистику не заменят: почему разрешение Запада бить по территории России так важно

Related video

Радует то, что мы научились использовать дальние барражирующие боеприпасы гораздо лучше врага.

В последнее время оккупант нас снова опережает в темпах пусков и применения, но это обусловлено тем, что у них было в запасе несколько сотен по состоянию на конец августа.

На данный момент (10.09) им хватит запасов, чтобы запускать 30-35 мопедов ежедневно в течение месяца.

Сейчас мы немножко статистику будем выравнивать.

Но вопрос №1 это все равно не решит.

Сколько бы ни было у нас дронов, они не нанесут столько вреда оккупанту, сколько это могут сделать крылатые и баллистические ракеты.

Скоро будет уже 6 месяцев, как мы просим партнеров предоставить наконец это проклятое разрешение. Но нет. Там коричневые линии все рисуют.

Ну ок, с таким подходом — предоставят нам США свои КР авиационного базирования — а дальше что? Опять тупое ограничение радиуса по Крыму включительно, а дальше — нет?

Это уже дико. Когда Иран с КНДР предоставляют свои БР разной дальности — наши союзники рисуют коричневые линии.

Если Байден так сильно обещал на остатках своего срока президентства заняться плотно Украиной — то где эта работа?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно