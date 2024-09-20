Тріумф дронів ЗСУ: що означає знищення арсеналу РФ під Торопцем

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Неподалік невеликого міста Торопець, за 360 кілометрів від Москви, вибухнув один із найбільших і найсучасніших російських складів боєприпасів. Відеозаписи місцевих жителів і солдатів дають уявлення про масштаби катастрофи. Протягом кількох годин, аж до світанку, одна детонація змінювала іншу. Вибухи були настільки потужними, що закордонні вимірювальні станції зареєстрували їх як землетрус силою 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Перелякані росіяни, коли побачили величезну грибоподібну хмару від вибухів на фото та відео в соціальних мережах, спочатку вирішили, що це ядерна атака. Однак звуки польоту та свідчення очевидців відзначають, що причиною став відносно дешевий удар із використанням кількох безпілотників-камікадзе. Ціль було обрано вдало — арсенал у Торопці охоплює десятки окремих складів боєприпасів на великій території площею понад 5 квадратних кілометрів. За непідтвердженими даними, там зберігалося 30 тисяч тонн вибухових пристроїв, включно з ракетами для реактивних систем залпового вогню "Град", гранатами та, ймовірно, зенітними ракетами.

Арсенал розміщений просто на залізничній гілці, що цілком зрозуміло з погляду логістики. Однак у безпосередній близькості розташовується місто Торопець із населенням 11 тисяч осіб і кілька сіл. Про жертви серед цивільного населення є лише уривчасті відомості. За наявними даними, в межах евакуації з району лиха було вивезено 7 500 жителів. На фотографіях із Торопця видно неушкоджені будинки, але в багатьох із них вибиті вікна.

Приміщення, що належить арсеналу та, за офіційною інформацією, розраховане на 200 осіб, найімовірніше, зазнало серйозних руйнувань. Один із росіян написав у соцмережі: "Погані новини. Багато 200-х".

Як завжди в таких випадках, перше завдання російської влади — відбілити те, що трапилося, і заперечувати свою відповідальність. Тоді як на задньому плані, як феєрверк, лунав вибух за вибухом, губернатор Тверської області стояв перед камерою і заявляв, що робота аварійних служб йде "за планом". У Росії це загальновідомий вислів, який означає, що у влади все під контролем, навіть якщо пересічному громадянину так не здається.

Губернатор Ігор Руденя також повідомив, що всі ворожі безпілотники збиті, а пожежі виникли тільки через уламки. Довірливі глядачі мають зробити висновок, що це винятковий випадок невезіння.

Генерал Булгаков — "хрещений батько" арсеналу під Торопцем Фото: VPK.name

Насправді ця катастрофа ганьбить російський режим. Сховище в Торопці розпочало роботу тільки 2018 року і було високо оцінене державною пропагандою. На той час заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, голова російської військової логістики, спеціально приїжджав туди, щоб урочисто перерізати стрічку. У повідомленнях державних ЗМІ йшлося про те, що арсенал був побудований за найсучаснішими світовими стандартами, щоби безпечно зберігати ракети та боєприпаси. "Завдяки бетонним спорудам (у Росії боєприпаси часто зберігаються в дерев'яних бараках і просто неба) гарантовано захист від повітряних атак і навіть від ядерного вибуху", — стверджував тоді Булгаков.

Тим часом генерал армії вже давно став символом корупції та нехлюйства в російських Збройних силах. Після того як у лютому 2022 року під час наступу російських військ логістика зазнала повного провалу, Булгаков позбувся популярності. Спочатку він втратив посаду в міністерстві, а потім і свободу в липні 2024 року.

Військові наслідки катастрофи в Торопці оцінити непросто. Якщо 30 тисяч тонн боєприпасів справді було знищено, то це дуже багато. Однак, за оцінками, Росія вже випустила в цьому конфлікті в 40 разів більше артилерійських боєприпасів.

Слід зазначити, що, за офіційними даними, на заході РФ було всього п'ять таких об'єктів. Північне угруповання військ, зокрема те, що бере участь у бойових діях у Курській області та на Харківському фронті, ймовірно, матиме проблеми з постачанням. Залізничні лінії проходять від Торопця до відповідних ділянок фронту.

Однак передусім ця подія показує, наскільки потужними стали українські безпілотники дальнього радіуса дії. Цей успіх навряд чи залишиться поодиноким випадком і змусить росіян переглянути логістику. Невеликі склади боєприпасів поблизу фронту і так перебувають під загрозою: тільки у вівторок українські ВМС повідомили про успішну ракетну атаку на арсенал під Маріуполем.

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