Удар по арсеналу в Торопці: які ще схожі цілі можуть вразити ЗСУ, — Defense Express

Як розповів Валерій Рябих, приблизно 7 арсеналів перебувають у потенційній досяжності засобів ураження на відстані 650-700 кілометрів для ракети "Паляниця".

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У Росії знаходяться близько 20 арсеналів подібних до того, який Сили оборони України атакували у Тверській області. Про це в ефірі "Еспресо" розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, приблизно 7 арсеналів перебувають у потенційній досяжності засобів ураження на відстані 650-700 кілометрів для ракети "Паляниця". Ба більше, саме цією зброєю міг бути уражений склад у Торопці.

"Адже є відео, де чути звук, схожий на реактивний двигун, який використовується в ракетодроні. Тож на цій досяжності розташовано до семи одиниць подібного класу арсеналів, хоча більшість із них менші за розмірами та запасами", — зазначив експерт.

Він також повідомив, що склади розташовані вздовж ліній постачання угруповань військ. Деякі з них розташовані неподалік від уже ураженого об'єкта.

"Ще низка об'єктів розтягнуті територією Росії з півночі на південь. Один із таких арсеналів розташований на Північному Кавказі", — сказав Рябих.

Що стосується удару по арсеналу в Торопці, то, за словами експерта, противник міг приховати деякі аспекти на будівництві подібних складів через високий рівень корупції в Міноборони РФ.

"Багато чиновників уже сидять за корупційні злочини. З іншого боку, не можна недооцінювати майстерність Збройних Сил, які знайшли спосіб уразити такі склади. Для ураження підземних складів потрібні спеціальні тактичні прийоми застосування та засоби з проникаючими головними частинами, що можуть досягати захищених сховищ із боєприпасами", — додав Рябих.

Раніше повідомлялося, що з'явилися нові супутникові знімки наслідків ударів по складу БК у Торопці. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби. Після влучання вони детонували кілька годин.

Також OSINT-аналітик показав свіжі супутникові фото складу ЗС РФ у Торопці. На свіжих супутникових фото складу ЗС РФ видно чорні плями і зруйновані будівлі, зазначив осинтер. На тепловій карті місцевості помітно, що загоряння є навіть за межами російського арсеналу.