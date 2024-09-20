Удар по арсеналу в Торопце: какие еще похожие цели могут поразить ВСУ, — Defense Express

Как рассказал Валерий Рябых, примерно 7 арсеналов находятся в потенциальной досягаемости средств поражения на расстоянии 650-700 километров для ракеты "Паляниця".

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В России находятся около 20 арсеналов подобных тому, который Силы обороны Украины атаковали в Тверской области. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По его словам, примерно 7 арсеналов находятся в потенциальной досягаемости средств поражения на расстоянии 650-700 километров для ракеты "Паляниця". Более того, именно этим оружием мог быть поражен склад в Торопце.

"Ведь есть видео, где слышен звук, похожий на реактивный двигатель, который используется в ракетодроне. Так что на этой досягаемости расположено до семи единиц подобного класса арсеналов, хотя большинство из них меньше по размерам и запасам", — отметил эксперт.

Он также сообщил, что склады расположены вдоль линий поставок группировок войск. Некоторые из них расположены неподалеку от уже пораженного объекта.

"Еще ряд объектов растянуты по территории России с севера на юг. Один из подобных арсеналов расположен на Северном Кавказе", — сказал Рябых.

Что касается удара по арсеналу в Торопце, то, по словам эксперта, противник мог скрыть некоторые аспекты на строительстве подобных составов из-за высокого уровня коррупции в Минобороны РФ.

"Многие чиновники уже сидят за коррупционные преступления. С другой стороны, нельзя недооценивать мастерство Вооруженных Сил, которые нашли способ поразить такие склады. Для поражения подземных складов нужны специальные тактические приемы применения и средства с проникающими головными частями, которые могут достигать защищенных хранилищ с боеприпасами" ", — добавил Рябых.

Ранее сообщалось, что появились новые спутниковые снимки последствий ударов по складу БК в Торопце. На складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы. После попадания они детонировали несколько часов.

Также OSINT-аналитик показал свежие спутниковые фото склада ВС РФ в Торопце. На свежих спутниковых фото склада ВС РФ видны черные пятна и разрушенные здания, отметил осинтер. На тепловой карте местности заметно, что возгорание есть даже за пределами российского арсенала.