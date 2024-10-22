Путін відчував це з 2000 року: наскільки реальний розпад Росії

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ЧИ РЕАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА РОЗПАДУ РФ?

Ось що з цього приводу думає Владімір Путін:

"…для элементарно политически грамотных людей давно было понятно, что Чечня не ограничится только независимостью самой Чечни. Она будет использована как плацдарм для дальнейшего нападения на Россию. Ведь началась же агрессия. Они накопили там силы и напали на сопредельную территорию. Для чего? Для того чтобы защитить независимость Чечни? Конечно, нет. Для того чтобы отторгнуть дополнительные территории. Вот захлестнуло бы Дагестан — и все. Кавказ отошел бы весь, это же понятно. Дагестан, Ингушетия, а потом вверх по Волге — Башкортостан, Татарстан. Это же направление вглубь страны."

(В. Путин, 2000)

Один із уявних варіантів розпаду Росії

"Что касается того, что мы кормим кого-то — не кормим, распустить — не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО хотят это сделать."

(В. Путин, 2021)

Як видно з цих цитат, Путін весь час вважав і вважає розпад РФ реальною загрозою. Мушу визнати, що у цьому він реалістичніший та відвертіший за тих західних аналітиків, які повторюють, як мантру, що "ймовірність розпаду РФ надзвичайно мала". Боюсь, що причина цієї мантри проста: вони свідомо чи підсвідомо видають небажане за нездійснене. Тож якраз у цьому плані їм у Путіна, здається, є чого повчитися.

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