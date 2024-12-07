Чеська історія з уйгурським фіналом: що готує Путін Україні під виглядом "фінського сценарію"

Уйгурський сценарій під виглядом фінського

Стала модною тема "фінського сценарію" для України. Про це багато говорять, зокрема й деякі українські спікери. Ідея в тому, щоб закінчити війну з Росією, як Фінляндія із СРСР, тобто "обміняти території на мир і далі щасливо жити й розвиватися". Красиво звучить: відкупитися від Путіна і жити, як у Фінляндії. Тільки це небезпечна утопія, жодні територіальні поступки його не задовольнять. Треба абсолютно не розуміти логіку Путіна, щоб на це розраховувати. Він просто спочатку візьме те, чим йому поступляться, а потім прийде за рештою. Буде варіант не Фінляндії, а Чехії. Спочатку Гітлер захопив Судети. Це призвело до відставки Бенеша. А потім новий, слабкий президент Гаха піддався німецькому шантажу і здав німцям усю Чехію, ставши очільником утвореного на її місці протекторату.

Російська влада розраховує реалізувати саме такий, чеський сценарій, продаючи його через своїх місцевих агентів впливу українцям як фінський. Кремль намагатиметься спочатку домогтися згоди на анексію частини території, а в разі успіху візьме всю Україну, яка внаслідок цієї зради буде деморалізована і втратить волю до опору (як було з Чехією наприкінці 1930-х).

До речі, концепція "фінського сценарію" заснована на фальсифікації історії. Фінів врятувала не поступка територій, а готовність французів і британців вступити на їхньому боці у війну. Сталін тільки через це зупинив агресію. 2 березня 1940 року Даладьє оголосив про готовність відправити до Фінляндії для війни проти СРСР 50 тис. французьких солдатів і 100 бомбардувальників, а уряд Великої Британії погодився спрямувати туди 50 англійських бойових літаків з екіпажами. А вже за десять днів СРСР, побоюючись війни з англо-французькою коаліцією, уклав мир із Фінляндією. Ба більше, Сталін і надалі не збирався відстати від фінів. Відразу після розгрому Франції нацистами він почав готувати новий похід проти Фінляндії, який не відбувся тільки через напад Німеччини на СРСР. Тож поступка територією не врятувала від загрози повного захоплення країни й за "фінського сценарію", тим більше не рятує вона зараз.

Від Путіна відкупитися не вдасться. Його мета — знищити Україну, а українців перетворити на уйгурів у Китаї — безправних жертв культурного геноциду і перманентного терору. Путіна можна тільки бити та перемагати. Українці це неодноразово робили і будуть робити.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо