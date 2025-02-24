Мовчання ягнят: чому українські політики не заступилися за Зеленського після образ Трампа

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"МОВЧАННЯ ЯГНЯТ"

Що більше президент США Трамп і вищі політики Адміністрації США знущаються й ображають президента України Зеленського (невдалий комік, диктатор, він ніхто і звати його ніяк тощо) за його мужню й патріотичну позицію, то менше чути голосів політичної та економічної еліти України на підтримку політики опору Зеленського нахабним вимогам Путіна-Трампа.

Незрозуміло, чому немає гнівних рішень Верховної Ради, де акції протесту підгодованих і ситих владою і грошима депутатів партії "Слуги народу". Досі жоден міністр, прем'єр-міністр, голова РНБО, губернатор не заступився за нашого президента, який реально одночасно веде нерівну війну з Путіним і Трампом. Де стихійні акції підтримки патріотичної позиції президента у великих містах України?

Усі чекають команди. Так за довгі роки свого правління їх привчив Зеленський. Політична та економічна "еліта", старі олігархи і младоолігархи — найкращі друзі Офісу вичікують.

Трамп це прекрасно розуміє, тому так безвідповідально він знущається із Зеленського, на очах усіх "відриває" Офіс президента від України. І ніхто не може або не хоче прийти на допомогу Зеленському, який уперше за кілька років реально потребує народної підтримки та єдності України.

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